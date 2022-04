Twitter Aktie: Die Aktie treibt nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Wie Händler am Montag an den vorbörslichen Kursen und den starken Kursen der Aktien von Twitter Inc. (NYSE:TWTR) sehen konnten, können SEC-Veröffentlichungen einen großen Einfluss auf das Kursgeschehen haben. Angesichts einer neuen Beteiligung von Elon Musk in Höhe von 9,8 % an der Social-Media-Aktie versuchen die Anleger, seinen nächsten Schritt mit dem Unternehmen zu antizipieren. Musste Musk Aktien des Unternehmens kaufen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



