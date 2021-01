Twitter Aktie: Account der chinesischen Botschaft gesperrt!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Twitter Inc (NYSE:TWTR) sagte, dass es das Konto von Chinas Botschaft in den Vereinigten Staaten über einen Tweet über uigurische Frauen gesperrt hatte, CNBC berichtet.

Was geschah

Der Account verteidigte in einem Tweet am 7. Januar die Politik der Pekinger Regierung in der Region Xinjiang und sagte, dass uigurische Frauen keine “Baby-Maschinen” mehr seien.

Laut Twitter verstieß der Tweet gegen seine Richtlinie gegen Entmenschlichung: "Wir ...



