Twitter-Aktie: Die 10 meistgeliketen Tweets aller Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Finanztrends Video zu Twitter



mehr >

Twitter Inc (NYSE:TWTR) - Eine Plattform für Jeden In seinem Kern ist es eine Brücke für die Kommunikation. Die Social-Media-Plattform bietet eine Umgebung, in der Gemeinschaften geschaffen werden können, Unternehmen können Updates über Tweets teilen, und Freunde können einander auf einer Ebene folgen und miteinander interagieren, die mit dem Texting vertraut ist. Welche der Milliarden von Tweets auf der Plattform… Hier weiterlesen