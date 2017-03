Twilio (TWLO): Grund zur Hoffnung!

Rückblick: Der Softwarespezialist für cloudbasierte Kommunikationslösungen (ISIN: US90138F1021) ist erst Mitte des vorigen Jahres an die Börse gekommen und gehörte von Anfang an zu den Highflyern an der Wall Street. So konnten sich die Kurse innerhalb kürzester Zeit mehr als verdoppeln. Die einstige Euphorie der Anleger ist jedoch längst verschwunden und wir befnden uns nun wieder am alten IPO-Kurs.

Meinung: Nach dem Zwischentief Anfang des Jahres bei 26 US-Dollar scheint sich nun gerade ein höheres Tief auszubilden. Dies könnte den Beginn eines möglichen Trendwechsels signalisieren. Der richtig große Widerstand befndet sich zwar erst bei rund 35 USDollar, doch sehen wir bereits vorher eine gute, mögliche Einstiegsschwelle.

