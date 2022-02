Twilio-Aktie startet den Tech-Turnaround: 16 % Kursplus erst der Anfang?

Die Twilio-Aktie (WKN: A2ALP4) startet jetzt den Tech-Turnaround. Mit einem Kursplus von ca. 16 % im frühen Handel ist die Aktie nach den Quartalszahlen überaus erfolgreich. Wobei sich das Kursplus im späten US-Handel nach 22 Uhr deutscher Zeit auf zwischenzeitlich über 25 % belief.

Was Twilio macht? Eine ausgezeichnete Frage, falls du das Unternehmen oder die Aktie nicht kennst: Es handelt sich grob gesagt um ein Unternehmen, das Cloud-Kommunikationsdienstleistungen als Software as a Service anbietet. Primär geht es darum, für Software- und App-Entwickler Software-Tools zur Verfügung zu stellen, die sich einer großen Beliebtheit erfreuen.

Wie groß die Beliebtheit ist, das erkennen wir mit Blick auf die Zahlen für das letzte Quartal. Schauen wir einmal, was das Unternehmen uns hier präsentieren konnte.

Twilio-Aktie: Mit starkem Quartal in den Tech-Turnaround!

Das Management der Twilio-Aktie kann auf ein insgesamt solides Quartal, aber vor allem auf ein bombastisches Jahr 2021 blicken. Im vierten Vierteljahr kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um starke 54 % auf 842,7 Mio. US-Dollar. Das Gesamtjahr wurde hingegen mit Erlösen von 2,84 Mrd. US-Dollar geschlossen, was sogar einem Plus von 61 % entsprochen hat. Die wichtige Net Retention Rate lag im vierten Quartal bei 126 % und im Gesamtjahr bei 131 %. Diese Kennzahl misst, wie viel die jeweiligen Kunden im Vergleich zum Zeitraum ein Jahr zuvor ausgeben, wobei ein Wert von über 100 % auf Wachstum hindeutet.

Twilio ist dabei nicht profitabel. Im vierten Quartal lag der Nettoverlust bei 1,63 US-Dollar je Aktie. Im Gesamtjahr 2021 kam das Unternehmen wiederum auf einen Verlust je Aktie von 5,45 US-Dollar. Im Moment konzentriert sich der breite Markt jedoch unternehmensorientiert auf die Wachstumsmöglichkeiten des Unternehmens. Wobei der Umsatz eben rasant wächst, aber trotzdem bereits ein signifikantes, hohes Volumen erzielt hat.

Das Management rechnet für das erste Quartal dieses Geschäftsjahres 2022 weiterhin mit soliden Wachstumsraten. So soll der Umsatz in einer Spanne zwischen 855 und 865 Mio. US-Dollar liegen, was ein weiteres Wachstum von 45 % bis 47 % impliziert. Mit einem Nettoergebnis von -0,26 bis -0,22 US-Dollar ist Profitabilität zwar nicht in Sicht. Aber es scheint Verbesserungen beim Ergebnis je Aktie zu geben. Profitables Wachstum kann mittel- bis langfristig natürlich ein neuer Renditekatalysator sein.

Spannende Wachstumsaktie!

Die Twilio-Aktie ist eine interessante Wachstumsaktie. Ohne Zweifel trifft das Geschäftsmodell den Zeitgeist. Viele Softwareentwickler und Entwickler im App-Bereich nutzen die Lösungen. Und vor allem: Es werden offensichtlich konsequent mehr. Die wiederum immer mehr Leistungen beziehen, was das qualitative Wachstum weiter ankurbelt.

Derzeit ist die Twilio-Aktie mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 36 Mrd. US-Dollar bewertet, was ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,7 auf Basis der Ganzjahresumsätze bedeutet. Ohne Zweifel ist das kein günstiges Bewertungsmaß. Aber diese Chance kann es langfristig orientiert durchaus wert sein. Zumal die Aktie auch jetzt bei einem Aktienkurs von 205 Euro noch einen Discount von ca. 45 % im Vergleich zum Rekordhoch bei 378 Euro aufweist.

