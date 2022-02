Twilio-Aktie: Warum steigt der Kurs?

Twilio Inc. (NYSE:TWLO) wird am Donnerstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse für das vierte Quartal bekannt gab und eine über den Schätzungen liegende Prognose veröffentlichte.

Twilio sagte, dass der Quartalsumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 54% auf 842,74 Millionen Dollar gestiegen ist, was die Schätzung von 767,84 Millionen Dollar übertraf. Das Unternehmen meldete einen Gewinnverlust von 20 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



