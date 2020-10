Twilio Aktie: Super Anstieg! Jetzt zuschlagen!

Twilio Inc (NYSE:TWLO) gab am Montag bekannt, dass es eine definitive Vereinbarung zur Übernahme von Segment für etwa 3,2 Milliarden Dollar in einem Aktienhandel abgeschlossen hat. Es wird erwartet, dass die Transaktion im vierten Quartal abgeschlossen wird.

Segment verfügt über eine starke Kundendatenplattform (CDP), und die Übernahme positioniert Twilio laut Rosenblatt als führend in der Kundenbindung.

Der Twilio-Analyst: Ryan Koontz stufte Twilio von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung