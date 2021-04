Twilio Aktie: MessageBird will Twilio-Konkurrenten für 600 Millionen Dollar in bar übernehmen!

Das niederländische Softwareunternehmen MessageBird will die E-Mail-Marketing-Firma SparkPost für 600 Mio. Dollar in einem All-Cash-Deal übernehmen, um seinen nordamerikanischen Fokus und den Wettbewerb mit Twilio Inc. (NYSE:TWLO) zu stärken, berichtet Bloomberg.

Der Wert von Twilio ist innerhalb von vier Jahren seit der Börsennotierung von 1,23 Mrd. $ auf 67,8 Mrd. $ gestiegen.

MessageBird hatte 800 Millionen Dollar von Investoren wie Eurazeo, Tiger Global, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



