Twilio Aktie: Ist das ein buy?

Die Aktien von Twilio Inc. (NYSE:TWLO) legten am Dienstag um mehr als 12% zu, nachdem einige bullishe Analystenkommentare von der Wall Street kamen. Jefferies-Analyst Samad Samana hat die Coverage von Twilio mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von $451 aufgenommen. Samana sagte, dass Twilio seit mehreren Jahren erfolgreich die Kommunikationsbranche stört. Er sagte, dass Twilio in der Lage sein sollte, beeindruckende Wachstumszahlen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



