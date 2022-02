Twilio-Aktie: 16,1 % im Minus, aus irgendeinem Grund?!

Die Twilio-Aktie (WKN: A2ALP4) beendete den Donnerstag dieser Woche mit einem sehr deutlichen Minus. Während ich diese Zeilen schrieb, notierte die Aktie noch auf einem Aktienkurs von 148,40 Euro. Oder anders ausgedrückt: Mit den Anteilsscheinen des Unternehmens ging es um 16,1 % bergab.

Ist die aktuelle Quartalsberichtssaison der Auslöser? Nein, das Management der Twilio-Aktie hat bereits ein frisches Vierteljahresupdate veröffentlicht und die Reaktion entsprechend verdaut. Trotzdem ist das Minus an diesem Tag besonders auffällig. Welche Gründe können wir also anführen? Das ist jetzt eine wirklich interessante Frage.

Twilio-Aktie: Keine Gründe …?!

Wie einer meiner Fool-Kollegen aus den USA die Situation zusammengefasst hat, scheint es keine fundamentalen Gründe zu geben. Die Twilio-Aktie büßt konsequent und sukzessive weiter ein. Und mit ihr eine Menge weiterer innovativer, dynamischer Wachstumsaktien. Der Markt ist weiterhin im Risk-Off-Modus und davon scheint diese Aktie einfach bloß ergriffen worden zu sein.

Wenn wir das Setting einordnen, so ist es nach Einschätzung des besagten Fool-Kollegen das Makro-Setting, das nicht stimmt. Für die Twilio-Aktie als klare Wachstumsaktie gelte ebenso, dass der Markt Leitzinserhöhungen in den USA einpreise. Insbesondere für Wachstumsaktien bedeute das, dass sie sich zu teureren Konditionen Fremdmittel beschaffen müssten, um ihren Wachstumskurs zu finanzieren.

Des Weiteren herrsche allgemeine Verunsicherung, was den breiten Markt angehe. Die USA verwiesen auf einen möglicherweise eskalierenden Konflikt in der Ukraine. Ob Russland kurz davor steht, Kriegshandlungen zu beginnen, das ist ein großes Fragezeichen. Jedenfalls tat auch das dem breiten Markt zum Donnerstag dieser Woche nicht sonderlich gut.

Im Endeffekt ist es daher ein Mix aus nahenden Zinserhöhungen und allgemeinem Pessimismus, der der Twilio-Aktie zugesetzt hat. Trotzdem: Die unternehmensorientierte Ausgangslage ist und bleibt eigentlich sehr, sehr stark.

Schauen wir auf die Bewertung!

Wenn wir uns die Twilio-Aktie jetzt ansehen, so erkennen wir eine Marktkapitalisierung in Höhe von 30,36 Mrd. US-Dollar. Bei einem zuletzt ausgewiesenen Umsatz in Höhe von 2,84 Mrd. US-Dollar für das Gesamtjahr 2021 liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis derzeit bei 10,7, was weiterhin nicht preiswert ist. Aber für ein Umsatzwachstum von zuletzt 61 % im Gesamtjahr 2021 und bei einer Net-Retention-Rate von 131 % erkennen wir eine gewisse Qualität.

Die Twilio-Aktie könnte makroökonomisch weiterhin mit reichlich Gegenwind konfrontiert sein. Aber, wer weiß: Inzwischen nähern wir uns vielleicht auch einem Bewertungsmaß, das wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Das Tool-Kit für Entwickler, insbesondere im App-Bereich, gilt als stark und führend. Wenn das Wachstum weitergeht, so kann diese Aktie durchaus über ihr derzeitiges Bewertungsmaß hinauswachsen. Volatilität dürfte zu dieser Chance oder auch zu dem Risiko jedoch auch in Zukunft weiterhin dazugehören.

Der Artikel Twilio-Aktie: 16,1 % im Minus, aus irgendeinem Grund?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Twilio. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Twilio.

Motley Fool Deutschland 2022