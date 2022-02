Tuya Smart und PEARL. GmbH kündigen strategische Partnerschaft zur Förderung der Einführung von Smart Home in Europa an

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Tuya Smart (NYSE: TUYA), ein weltweit führenden Anbieter von IoT-Entwicklungsplattformen, und PEARL. GmbH, ein führender deutscher Versandhändler und Online-Kanal für Unterhaltungselektronik und Smart Home-Produkte, haben eine neue strategische Partnerschaft angekündigt, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen weiter zu stärken.Ziel der Partnerschaft ist die gemeinsame Förderung des Konzepts des vernetzten Zuhauses auf dem EU-Markt mit einer breiten Palette von Smart-Home-Produkten, darunter Glühbirnen, intelligente Steckdosen und verschiedene andere Haushaltsgeräte, die alle miteinander vernetzt sind und über eine einzige, von der Tuya-Plattform entwickelte mobile App, ELISION, gesteuert werden.Mit einem Gesamtumsatz von 157 Millionen Euro im Jahr 2020 rangiert PEARL unter den Top 5 des nationalen Verkäufer-Rankings von Amazon in Deutschland und ist stets auf der Suche nach innovativen Produkten für seine 20 Millionen Kunden. PEARL erkannte die wachsende Nachfrage nach Smart-Home-Produkten in Europa und das Potenzial der Zusammenarbeit mit einer offenen IoT-Entwicklungsplattform. Auf der IFA 2017 für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte lernte PEARL Tuya kennen und wurde bald zu einem der ersten Kunden von Tuya in Deutschland.Ausschlaggebend für die Entscheidung von PEARL für Tuya als Geschäftspartner waren Tuyas globale Präsenz und die große Auswahl an Produkten innerhalb des Powered by Tuya-Ökosystems, die nahtlos mit nur einer App gesteuert werden können. Es gibt mehr als 446.000 registrierte Entwickler aus mehr als 200 Ländern und Regionen und mehr als 1.100 Produktkategorien auf der Tuya-Plattform. Der Beitritt zu Tuya bedeutet den Beitritt zu einem Ökosystem mit zahlreichen Ressourcen.„Mit Tuya Smart und seiner fortschrittlichen IoT-Entwicklungsplattform haben wir eine perfekte Lösung für uns und unsere Kunden gefunden. Entscheidend für den Erfolg sind die vielfältige Produktpalette und die sehr breite Streuung auf dem Markt. Dank einer immer größer werdenden Auswahl an neuen, intelligenten und innovativen IoT-Produkten", erklärt Timo Köbele, Chief Product Officer der PEARL. GmbH.„Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir mit PEARL erreicht haben", sagte Tina Yu, Tuya Smarts General Manager für Eurasien und Nordamerika. „Pearls umfassende Erfahrung und seine leistungsstarken Kanäle auf dem europäischen Markt, kombiniert mit Tuyas technischen Fähigkeiten, werden grenzenlose Möglichkeiten für Smart-Home-Geräte eröffnen, die das Leben der Menschen mit erschwinglichen intelligenten Geräten bereichern werden."Über Tuya SmartTuya Smart (NYSE: TUYA) ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, unser Leben intelligenter zu machen. Tuya bietet dazu eine Cloud-Plattform an, die eine Reihe von Geräten über das IoT miteinander verbindet. Durch die Entwicklung von Konnektivitätsstandards überbrückt Tuya die intelligenten Bedürfnisse von Marken, OEMs, Entwicklern und Einzelhandelsketten in einer breiten Palette von intelligenten Geräten und Branchen. Tuya-Lösungen ermöglichen es Partnern und Kunden, den Wert ihrer Produkte zu steigern und das Leben der Verbraucher durch den Einsatz von Technologie zu erleichtern. Durch sein wachsendes kommerzielles SaaS-Geschäft bietet Tuya intelligente Geschäftslösungen für eine breite Palette von Branchen. Die Plattform des Unternehmens stützt sich auf branchenführende Technologie mit strengem Datenschutz und Sicherheit. Tuya arbeitet mit führenden Fortune-500-Unternehmen aus der ganzen Welt zusammen, um Dinge intelligenter zu machen, darunter Philips, Schneider Electric, Lenovo und viele andere.Über PEARL. GmbHPEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologiekonzerns. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens liegt im Multichannel-Vertrieb von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland sind rund 500 Personen beschäftigt.Mit fast 20 Millionen Kunden, mehr als 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr und einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen allein in Deutschland sowie Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen ist PEARL einer der größten Versandhändler für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologiebereich in Europa.Pressekontakt:Stephany Sun,+86-13588265343,stephany.sun@tuya.comOriginal-Content von: Tuya Smart, übermittelt durch news aktuell