Tuya Smart und die MTS Group arbeiten zusammen, um ein neues intelligentes Leben zu schaffen

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Tuya Smart (NYSE: TUYA), eine globale IoT-Entwicklungsplattform, und die MTS Group, ein international tätiger Markeneigentümer, gaben heute eine neue Partnerschaft bekannt, um die Zusammenarbeit im Bereich Smart Home zu vertiefen und gemeinsam ein gesundes und komfortables Wohnumfeld für die Verbraucher zu schaffen.Mit dem Aufkommen der intelligenten Technologie-Revolution erweitert die MTS Group ihr Geschäftsfeld auf den Bereich des intelligenten Zuhauses mit ihrer eigenen intelligenten Marke UNITEC. Mit Unterstützung der Tuya-Technologie hat UNITEC eine Vielzahl von Smart-Home-Produkten auf den Markt gebracht, darunter intelligente Schalter, Beleuchtungs-, Sicherheits- und Heizungssteuerungsprodukte. Alle intelligenten Produkte, die auf der Grundlage der Tuya-Technologie entwickelt wurden, tragen das Etikett "Powered by Tuya" auf ihrer Verkaufsverpackung. Powered by Tuya (PBT) ist ein Zeichen für die Vernetzung verschiedener Marken und Kategorien. Benutzer können jedes Produkt, das mit dem PBT-Label versehen ist, mit nur einer App kontrollieren.Im Rahmen der Kooperation wird Tuya die MTS Group weiterhin technisch unterstützen und ihr helfen, ihre intelligenten Produktlinien zu erweitern, um den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Die MTS Group wird auch die verschiedenen Online- und Offline-Kanäle für die Markenwerbung nutzen und mehr Menschen über die Vorteile der UNITEC-Produkte informieren.Dank des starken Marktvorteils von Tuya werden die Smart-Home-Produkte der MTS Group in immer mehr Haushalte Einzug halten, und immer mehr Verbraucher werden das gute Leben genießen, das "one app, all smart" mit sich bringt.Raphael Wetzel, Category Manager für Elektroinstallationsmaterial bei der MTS Group, sagte: "Die Partnerschaft mit Tuya stärkt unsere Kompetenz im Bereich Smart Home und ermöglicht es unseren Produkten, schnell in den IoT-Markt einzutreten und sich mit intelligenten Produkten anderer Hersteller und unterschiedlicher Kategorien zu vernetzen. Das schärft unsere Position auf dem Markt.""Die enge Zusammenarbeit mit der MTS Group trägt zur Stärkung beider Unternehmen bei, indem sie Verbrauchern, die einen gesünderen und bequemeren Lebensstil anstreben, innovative Smart-Home-Produkte zur Verfügung stellt. In Zukunft werden beide Seiten gemeinsam kommerzielle Anwendungen und Marktchancen für intelligente Produkte erkunden", sagte Tina Yu, General Manager der Region Eurasien von Tuya Smart.Informationen zur MTS GroupDie MTS Group mit Hauptsitz in Deutschland ist ein internationaler Hersteller von Markenprodukten. UNITEC, eine ihrer Marken, ist ein führender Anbieter von Elektroartikeln mit einer Produktpalette von mehr als 2.000 Produkten, darunter Autozubehör, Autopflege, Fahrräder und Fahrradzubehör, Elektroinstallationsmaterial und Arbeitskleidung. Die MTS Group hält eine führende Marktposition in der DACH-Region. Die MTS Group hat ein breites Fabriknetzwerk aufgebaut und verfügt über reiche Erfahrung im Vertrieb von u.a. Elektroinstallationsmaterial wie Zeitschaltuhren, Steckdosenleisten, Lampen, Schalterserien und Steckdosen.Pressekontakt:Gloria Yuan+86-18612706727gloriayuan@tuya.comOriginal-Content von: Tuya Smart, übermittelt durch news aktuell