Tutti frutti - auch für Menschen mit Diabetes (FOTO)

Mainz (ots) -Durchschnittlich 62,5 Kilo Obst essen die Deutschen im Jahr.Frisches Obst punktet mit wertvollen Inhaltsstoffen wie Vitaminen,Mineral- und Ballaststoffen sowie sekundären Pflanzenstoffen und - inden meisten Fällen - wenigen Kalorien. Besonders zuckerreiche Sortenwie Weintrauben oder Ananas, aber auch Trockenfrüchte treiben denBlutzuckerspiegel allerdings schnell auf die Spitze. Menschen mitDiabetes sollten deshalb bevorzugt Früchte mit einem möglichstniedrigen Glykämischen Index (GI) auf ihren Speiseplan setzen. DieserIndex zeigt an, wie schnell und wie stark sich einkohlenhydrathaltiges Lebensmittel auf den Blutzucker auswirkt. Denntrotz gut eingestellter Insulintherapie kann es vorkommen, dass esbei Menschen mit Diabetes insbesondere nach dem Essen zu ungewöhnlichhohen Blutzuckerspitzen kommt. Erste Warnzeichen sindAbgeschlagenheit, Unkonzentriertheit und Müdigkeit nach denMahlzeiten. Das Messen des Blutzuckers ein bis zwei Stunden nach demEssen kann dem Arzt hier wertvolle Hinweise liefern.Hier sind unsere Top 5 der süßen Früchtchen, die den Blutzuckernicht auf die Spitze treiben:#1: ZitrusfrüchteZitrusfrüchte wie Orange, Kiwi, Pampelmuse & Co. versorgen uns mitüberdurchschnittlich viel Vitamin C, B-Vitaminen sowie denMineralstoffen Kalium, Kalzium und Phosphor. Darüber hinaus lassensie den Blutzuckerspiegel langsamer und weniger stark ansteigen alsviele andere Obstsorten. Das liegt daran, dass sie im Vergleich zuÄpfeln, Bananen oder Weintrauben weniger Kohlenhydrate, dafür aberrelativ viele Ballaststoffe enthalten. Diese Pflanzenfasern regen dieVerdauung an und können bewirken, dass die in den Früchtenenthaltenen Kohlenhydrate langsamer ins Blut gelangen.#2: ÄpfelÄpfel verfügen über einen niedrigen GI und sind reich anBallaststoffen, die den Anstieg des Blutzuckers verzögern können. Dasgilt gleichermaßen für eher säuerliche wie für süße Sorten, denn derZuckergehalt ist in beiden Fällen etwa gleich. Am gesündesten ist es,Äpfel mit Schale zu essen, da die unmittelbar darunter liegendenStoffe die Zuckeraufnahme aus der Nahrung und so den Anstieg desBlutzuckerspiegels verzögern kann.#3: BirnenBirnen bestehen zum größten Teil aus Wasser. Ähnlich wie Äpfelenthalten sie besonders viele Ballaststoffe und nur wenig Zucker, sodass der Blutzucker nach dem Verzehr nur langsam ansteigt. Und auchfür Birnen gilt: Besser nicht schälen!#4: BeerenDunkle Beeren wie Heidelbeeren, Brombeeren oder schwarzeJohannesbeeren gelten als wahre Gesundheitsbooster. Ihre sekundärenPflanzenstoffe, insbesondere die sogenannten Anthocyane, verleihenden Beeren nicht nur ihre blaue Farbe. Isst man stärkehaltigeLebensmittel zusammen mit Beeren können die Beeren im Zusammenspielmit den darin enthaltenen Antioxidantien für eine verlangsamteVerdauungsgeschwindigkeit sorgen und können so helfen, denBlutzuckeranstieg zu kontrollieren. Auch Erdbeeren sind wahre VitaminC-Wunder. Trotz des süßen Geschmacks enthalten sie zudemverhältnismäßig wenig Zucker, dafür aber umso mehr Ballaststoffe, dieeinen übermäßigen Blutzuckeranstieg vermeiden.#5: KirschenSie heißen Herz-, Knupper- oder Knorpelkirsche, bestehen zu 80Prozent aus Wasser - und versorgen uns mit viel Vitamin C,B-Vitamine, Folsäure, Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor, Eisen,Ballaststoffen, Kohlenhydraten und Betacarotin. 100 Gramm rohe, süßeKirschen enthalten dabei gerade einmal 63 kcal, saure Kirschen sogarnur 53 kcal. Die in Kirschen enthaltenen Farbstoffe (Anthocyane)regen die Insulin-Bildung in der Bauchspeicheldrüse an und können soden Blutzucker senken. 