Tutor Perini: Reagiert die Aktie?

An der Börse New York notiert die Aktie Tutor Perini am 29.07.2019, 22:34 Uhr, mit dem Kurs von 12.97 USD. Die Aktie der Tutor Perini wird dem Segment "Bauwesen" zugeordnet.

Die Aussichten für Tutor Perini haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Die Tutor Perini ist mit einem Kurs von 13,25 USD inzwischen -6,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -21,27 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

2. Fundamental: Die Aktie von Tutor Perini gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 5,17 insgesamt 90 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen", der 53,36 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Tutor Perini als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tutor Perini vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 24,75 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 86,79 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 13,25 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".