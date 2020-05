Tutor Perini: Diese Infos sollten Sie kennen!

An der Heimatbörse New York notiert Tutor Perini per 24.05.2020, 11:16 Uhr bei 9.56 USD. Tutor Perini zählt zum Segment "Bauwesen".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Tutor Perini-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 18 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 88,28 Prozent erzielen, da sie derzeit 9,56 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Tutor Perini-Aktie ein Durchschnitt von 11,65 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,56 USD (-17,94 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 6,78 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+41 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Tutor Perini ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Tutor Perini erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Tutor Perini mit einer Rendite von -60,75 Prozent mehr als 67 Prozent darunter. Die "Bauwesen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,19 Prozent. Auch hier liegt Tutor Perini mit 68,94 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.