Tutia Schaad übernimmt Professur an Modeschule Atelier Chardon Savard Berlin (FOTO)

Nach neun erfolgreichen Jahren mit dem Fashion Label PERRET SCHAADübernimmt Tutia Schaad eine Mode-Professur. Das Atelier ChardonSavard Berlin (www.atelier-chardon-savard.de) beruft dieModedesignerin als Head of Fashion Innovation und als Professorin fürExperimentelle Modeillustration und digitale Grafik.Tutia Schaad wird im Studiengang Fashion Design (B.A.) derBerliner Modeschule unterrichten. Leiterin des Studiengangs ist SuzanTerzioglu, Professorin für kreative Schnittgestaltung undVerarbeitungstechnik, Draping und 3D Gestaltung."Wir freuen uns sehr über die Zusage von Tutia Schaad", betont dieStudiengangleiterin Suzan Terzioglu. "Tutia Schaad steht für einesehr moderne, von Kritikern wie Kundinnen hochgelobte Mode. Sie kenntdas Mode-Business von innen heraus und hat ihr Unternehmen auchwirtschaftlich erfolgreich geführt. Von den vielen Facetten ihresKönnens und ihrer Leidenschaft für Innovationen und Experimentewerden unsere Schülerinnen und Schüler enorm profitieren. Dank ihrereigenen, jahrelangen Arbeit als Chef-Designerin bringt sie auch einhervorragendes Verständnis für die Methodik des kreativen Prozessesmit, wie er am Atelier Chardon Savard gelehrt wird. Ich freue michsehr auf die Zusammenarbeit und den professionellen Austausch mitTutia Schaad!"Für Tutia Schaad steht fest: "Ich freue mich sehr auf meineTätigkeit am Atelier Chardon Savard Berlin. Meine Kernkompetenzensind das Design und die Creative Direction. Diese Fähigkeiten konnteich beim Aufbau und dem Vertrieb unserer Marke PERRET SCHAADschärfen. Jetzt will ich junge Menschen bei der Entdeckung ihrerpersönlichen Kreativität und Formsprache unterstützen. Ich möchteihnen beibringen, nicht nur ein Kleidungsstück zu entwerfen, sonderndahinter eine ganze Welt zu kreieren. Bei meiner Arbeit für dasAtelier Chardon Savard liegt mir auch die Entwicklung desinternationalen Modestandorts Berlin am Herzen."Neben ihrer Lehrtätigkeit wird Tutia Schaad mit ihrer Agenturweiter kreativ und interdisziplinär arbeiten und vielfältigeKooperationsprojekte durchführen.Über das Atelier Chardon Savard BerlinDas Atelier Chardon Savard in Paris gehört zu den Top ModeschulenFrankreichs. Am Standort Berlin bietet es in Kooperation mit derFreiburger Hochschule für Kunst, Design und Populäre Musik (hKDM) einfranzösisch inspiriertes Fashion Design Studium mit staatlichanerkanntem Bachelor-Abschluss an. Das sieben-semestrige Studium istakkreditiert. Die Unterrichtsräume liegen im Berliner StadtteilKreuzberg.