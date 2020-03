Tut Milch gut? - Wir räumen mit einigen Milchmythen auf (AUDIO)

Anmoderationsvorschlag:Morgens einen Milchkaffee und zwischendurch Müsli mit Milch. Ist Milcheigentlich gut für uns? Und welche Milchsorte ist für mich die Richtige? DerMilchkonsum wirft seit einigen Jahren Fragen auf. Forscher streiten darüber,welche Auswirkungen Milch auf den menschlichen Körper hat. Oliver Heinze stelltsich dem Dschungel im Milchregal und räumt mit Milchmythen auf.Sprecher: Ist Milch nun ein guter Kalziumlieferant oder nicht? Die DeutscheGesellschaft für Ernährung sagt: 'Ja, Milch ist der Kalziumlieferant schlechthinund auch eine gute Quelle für die Vitamine B2 und B12'.O-Ton 1 (Katharina Krause, 14 Sek.): "Das sind nämlich Vitamine, die wir fürWachstum und Entwicklung brauchen. Und zudem ist es auch so, dass die hohenGehalte an Zink und Phosphor in der Milch auch nicht vernachlässigt werdensollten. Zink brauchen wir nämlich vor allen Dingen für die Wundheilung,Phosphor brauchen wir zusammen mit Kalzium für den Erhalt von Knochen undZähnen."Sprecher: Erklärt Ernährungswissenschaftlerin Katharina Krause. Allerdings istMilch nicht gleich Milch. Neben lange haltbarer H-Milch und Frischmilch gibt esnoch Landmilch, Heumilch, Weidemilch und Bio-Milch.O-Ton 2 (Katharina Krause, 25 Sek.): "Die Inhaltsstoffe der Milchsorten sindfast identisch. Der Unterschied liegt eigentlich eher in der Fütterung derTiere. Heumilch, das ist Milch von Kühen, die vor allen Dingen Heu, aber auchGras zu fressen bekommen. Bei Bio-Kühen muss das Futter vor allen Dingen ausökologischem Anbau stammen. Und da können die Kühe neben Gras und Heu auch nochandere Futtermittel zu fressen bekommen. Ansonsten ist es so: Landmilch und auchWeidemilch, das sind z.B. keine geschützten Begriffe wie jetzt Bio- undHeumilch."Sprecher: Neben der großen Auswahl an tierischer Milch, greifen viele zupflanzlichen Alternativen aus Soja, Hafer oder Mandeln.O-Ton 3 (Katharina Krause, 14 Sek.): "Was man dabei aber beachten muss, ist,dass wichtige Vitamine und auch Mineralstoffe wie jetzt beispielsweise B2 oderVitamin B12 und Kalzium, dass diese bei pflanzlichen Drinks künstlich zugesetztwerden. Und in der Milch sind diese Inhaltsstoffe ja schon von Natur ausenthalten."Sprecher: Bleibt noch ein Mythos zu klären, nämlich der, dass Milchkrebserregend sein soll.O-Ton 4 (Katharina Krause, 23 Sek.): "Laut aktuellem Forschungsstand scheint derKonsum von Milchprodukten das Risiko für Dickdarm- und auch Brustkrebs zusenken. Und für fast alle weiteren Krebsarten gibt es aktuell keinenZusammenhang. Es gibt vielleicht eine Ausnahme bei Männern bezüglichProstatakrebs. Wenn diese aber wirklich über längere Zeit und auch wirklich mehrals einen Liter Milch pro Tag trinken, dann scheint sich das Risiko bei Männernleicht zu erhöhen."Sprecher: Deshalb sollte man auch täglich maximal einen Joghurt und 2-3 ScheibenKäse zu sich nehmen - so die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Das Fazit vonErnährungswissenschaftlerin Katharina Krause lautet also,...O-Ton 5 (Katharina Krause, 08 Sek.): "...dass man Milch bedenkenlos trinkenkann. Weil das Tolle an ihr einfach ist, dass da ganz viele Vitamine undMineralstoffe drin sind, die für unseren Körper und unsere Gesundheit wichtigsind!"Abmoderationsvorschlag:Beim nächsten Besuch im Supermarkt bin ich jetzt gut vorbereitet und weiß beimGriff ins Regal, was in den Milchpackungen steckt. Alle wichtigen Infos zumThema finden Sie auch noch mal im Netz unter www.milchland.de.Pressekontakt:Christine LicherTeamleiterin Öffentlichkeitsarbeit und Werbung0511 85653-21licher@milchland.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131581/4534239OTS: Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V.Original-Content von: Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V., übermittelt durch news aktuell