BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratschef Donald Tusk plädiert für eine Verschiebung des Brexits um zwölf Monate.



Tusk wolle das den 27 bleibenden EU-Staaten am Freitag vorschlagen, bestätigte ein EU-Beamter der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Eine solche Verlängerung bedeutet, dass Großbritannien an der Europawahl im Mai teilnehmen müsste./vsr/DP/stk