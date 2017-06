Tusk an Trump: Verschlimmern Sie nicht das Klima

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Kurz vor der Entscheidung aus Washington zum Pariser Klimaabkommen hat EU-Ratspräsident Donald Tusk einen öffentlichen Appell an US-Staatschef Donald Trump gerichtet.



"Bitte verändern Sie das (politische) Klima nicht zum Schlimmeren", erklärte Tusk am Donnerstagmorgen über Twitter an die Adresse Trumps (@realDonaldTrump).

Trump will am Abend deutscher Zeit bekanntgeben, ob die USA den 2015 geschlossenen Weltklimapakt aufkündigen wollen oder nicht. Die Vereinigten Staaten hatten das Abkommen, das die gefährliche Erderwärmung stoppen soll, noch unter Trumps Vorgänger Barack Obama mit ausgehandelt und 2016 ratifiziert./vsr/DP/stb