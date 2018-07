Tusk an Trump: Amerika und die EU sind beste Freunde

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident Donald Tusk hat US-Präsident Donald Tusk kategorisch widersprochen, nachdem dieser die Europäische Union als Feind bezeichnet hatte.



"Amerika und die EU sind beste Freunde", schrieb Tusk am Sonntag auf Twitter. "Wer auch immer sagt, wir seien Feinde, verbreitet Fake News."

Trump hatte in einem Interview des US-Senders CBS gesagt: "Ich denke, die Europäische Union ist ein Feind, was sie uns im Handel antun." Trump begründete diese Aussage mit aus seiner Sicht unfairen Handelspraktiken der Europäer und griff erneut insbesondere Deutschland an. Die Bundesrepublik trage nicht ausreichend zur Verteidigung innerhalb der Nato bei. Zu gleicher Zeit kaufe Deutschland Russland Energie ab. Deutschland lasse Millionen in die Kassen derer fließen, vor denen die USA die Deutschen schütze.

Dieselben Aussagen hatte Trump diese Woche beim Nato-Gipfel immer wieder wiederholt. Dem transatlantischen Verteidigungsbündnis gehören neben den USA fast alle EU-Staaten an./vsr/DP/men