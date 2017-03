Tusk: Jetzt geht es beim Brexit um Schadensbegrenzung für die EU

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ratspräsident Donald Tusk hat den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union bedauert, aber die Einigkeit der übrigen 27 Mitglieder beschworen.



Die Hauptaufgabe bei den jetzt beginnenden Brexit-Verhandlungen sei Schadensbegrenzung, sagte Tusk am Mittwoch in Brüssel, nachdem er das offizielle Trennungsgesuch aus London in Empfang genommen hatte.

"Unser Ziel ist es, die Kosten für die EU-Bürger, Unternehmen und Mitgliedstaaten so gering wie möglich zu halten", sagte Tusk. "Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, und wir haben alle Instrumente, dies zu erreichen."

Tusk erinnerte die britische Regierung auch daran, dass sich mit dem Brexit-Gesuch rechtlich noch nichts geändert habe. Alle EU-Regeln und -Gesetze blieben gültig, bis der Austritt tatsächlich vollzogen sei. Dies wird nach Ablauf der zweijährigen Trennungsfrist voraussichtlich im März 2019 der Fall sein.

"Es gibt keinen Grund so zu tun, als wäre dies ein glücklicher Tag", sagte Tusk. Immerhin hätten auch fast die Hälfte der britischen Wähler sich einen Verbleib in der EU gewünscht. Aber es gebe auch einen positiven Aspekt beim Brexit: "Der Brexit hat uns stärker zusammengeschweißt als früher", sagte Tusk.

Die 27 bleibenden Staaten wollen ihre Verhandlungslinie bei einem Sondergipfel am 29. April festzurren. Einen ersten Entwurf will Tusk den Mitgliedsstaaten am Freitag schicken, wie er sagte./vsr/DP/fbr