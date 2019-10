Tusk: EU-Tür für Großbritannien wird immer offen stehen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ungeachtet des nahenden Brexits hofft EU-Ratschef Donald Tusk langfristig auf eine Rückkehr Großbritanniens in die Staatengemeinschaft.



"Unsere Tür wird immer offen stehen", sagte Tusk am Donnerstag, nachdem die 27 verbleibenden Staaten den neuen Brexit-Deal beim EU-Gipfel gebilligt hatten. Er empfinde an diesem Tag Trauer, weil er immer für den Verbleib Großbritanniens in der EU gewesen sei. "Und ich hoffe, dass unsere britischen Freunde eines Tages entscheiden, zurückzukommen."

Ähnlich äußerte sich der irische Ministerpräsident Leo Varadkar. "Es wird immer einen Platz am Tisch für das Vereinigte Königreich geben." Es sei wie mit einem alten Freund, der auf eine Reise geht. "Ich hoffe wirklich, dass es für sie (die Briten) klappt."/wim/DP/stw