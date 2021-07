Tuscan Holdings-Aktie: rentiert sich das?

An ihrem ersten Börsentag hat die Microvast Holding-Aktie rund 13 % verloren. Das Unternehmen ist aus einer Fusion der Tuscan Holdings Corp. mit der bislang privaten Microvast entstanden. Das neue Unternehmen notierte zum Börsenschluss in New York gestern bei 8,75 USD. Nachbörslich verlor das Papier weiter und stabilisierte sich schließlich bei Werten knapp über 8,00 USD. Damit setzt Microvast den enttäuschenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung