Tus Design: Augen auf!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Tus Design, die im Segment "Forschungs- und Beratungsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 10.08.2019, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 13.71 CNY.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Tus Design einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Tus Design jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Tus Design auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Tus Design sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Tus Design zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Tus Design mit einem Wert von 25,69 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 93,02 , womit sich ein Abstand von 72 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.