Turtle beach und ROCCAT liefern rechtzeitig zu Weihnachten die hochwertigen Zubehör-Upgrades, die sich Gamer wünschen

San Diego (ots/PRNewswire) - Die Produktpalette von Turtle Beach für Weihnachten2019 umfasst das stärkste Angebot an Headsets für Gamer, darunter das neue ElitePro 2 Pro Performance Gaming-Headset und ROCCATs leistungsstarkes PC-Zubehör,die Gaming-Stationen auf ein neues Niveau hebenDie bei Gaming-Audio und Audiozubehör führende Turtle Beach (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=903254320&u=https%3A%2F%2Fwww.turtlebeach.com%2F&a=Turtle+Beach)-Marke (NASDAQ: HEAR) und ihre Tochtergesellschaft, derPC-Zubehörhersteller ROCCAT (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=397349740&u=http%3A%2F%2Fwww.roccat.org%2F&a=ROCCAT) mit Sitz in Hamburg, starten2019 mit einem weiteren starken Angebot qualitativ hochwertigerGaming-Zubehörartikel in die Weihnachtszeit. Das Portfolio von Turtle Beach für2019 ist stärker denn - dank einer Vielzahl neuer Headsets, Tastaturen, Mäuseund mehr zur Verwendung mit Xbox One, PlayStation®4, Nintendo Switch(TM), PC undMobilgeräten.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/8554552-turtle-beach-roccat-2019-holiday-gaming-accessories/"Unser eindrucksvolles Angebot umfasst neue und innovative, preisgekrönteGaming-Headsets und PC-Zubehörartikel, die Gamern dabei helfen sollen, ihrvolles Potenzial beim Spielen zu entfalten", so Jürgen Stark, CEO von TurtleBeach. "Zu den Höhepunkten zählen unsere farbenfrohe und preisgünstige Recon 70(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=14633447&u=https%3A%2F%2Fwww.turtlebeach.com%2Fpages%2Fbest-headsets-under-40&a=Recon%C2%A070)-Reihe - derNachfolger der beliebten Recon 50-Reihe1 - unser Recon Spark (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=3664288660&u=https%3A%2F%2Fwww.turtlebeach.com%2Fpages%2Frecon-spark-headset&a=Recon%C2%A0Spark)-Headset, das nicht nur durchseine einzigartige Farbkombination "Weiß und Lavendel" hervorsticht, unsereaktuellen Verkaufsschlager, die kabellosen Optionen Stealth 6002 und dasleistungsstarke Stealth 700 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=1065023816&u=https%3A%2F%2Fwww.turtlebeach.com%2Fpages%2Fstealth-600-700-headsets&a=Stealth%C2%A06002+und+das+leistungsstarke+Stealth%C2%A0700) für Xbox One undPS4(TM) sowie eine separate Version unseres Flaggschiffs, des Elite Pro 2 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=3357496149&u=https%3A%2F%2Fwww.turtlebeach.com%2Fpages%2Felite-pro-2-superamp-headsets&a=Elite%C2%A0Pro%C2%A02) ProPerformance-Gaming-Headsets.""Angeführt wird unser wachsendes PC-Zubehör-Geschäft zudem durch das neue,kabellose Elite Atlas Aero (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=3328502384&u=https%3A%2F%2Fwww.turtlebeach.com%2Fpages%2Felite-atlas-aero-headset&a=Elite%C2%A0Atlas+Aero)-PC-Headset mit 3D-Surroundsound, das sowohl in den Medienals auch von Fans mit guten Kritiken (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=2376536861&u=https%3A%2F%2Fheavy.com%2Fgames%2F2019%2F09%2Fturtle-beach-elite-atlas-aero-wireless-pc-gaming-headset-review%2F&a=guten+Kritiken) bedachtwurde", so Jürgen Stark weiter, "und das ebenso beliebte, kabelgebundene EliteAtlas (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=3072767060&u=https%3A%2F%2Fwww.turtlebeach.com%2Fpages%2Fatlas-series-headsets&a=Elite%C2%A0Atlas)-PC-Gaming-Headset - sowie durch ROCCATs neue, preisgekrönte, mechanischeGaming-Tastaturen der Vulcan (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=3892856182&u=https%3A%2F%2Fen.roccat.org%2FVulcan&a=Vulcan)-Serie undPC-Gaming-Mäuse der Kain (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=1104004202&u=https%3A%2F%2Fen.roccat.org%2F&a=Kain)-Serie. Wir haben eines derstärksten Komplettangebote an Gaming-Zubehör, die es auf dem Markt gibt - an die50 verschiedene Produkte sind online und im Einzelhandel erhältlich und zumBlack Friday und Cyber Monday halten wir tolle Angebote bereit."Unten finden Sie weitere Informationen zur Gaming-Zubehörpalette von TurtleBeach und ROCCAT für Weihnachten 2019:Elite Atlas Aero (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=2498259712&u=https%3A%2F%2Fwww.turtlebeach.com%2Fcollections%2Fpc-gaming%2Fproducts%2Felite-atlas-aero-headset&a=Elite%C2%A0Atlas%C2%A0Aero) - Das ultimative kabelloseHeadset für PC-Gamer undStreamer"Einer der besten Audio-Zubehörartikel des Jahres 2019" - Heavy.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=1493844923&u=https%3A%2F%2Fheavy.com%2Fgames%2F2019%2F09%2Fturtle-beach-elite-atlas-aero-wireless-pc-gaming-headset-review%2F&a=%E2%80%9EEiner+der+besten+Audio-Zubeh%C3%B6rartikel+des+Jahres+2019%22+%E2%80%93+Heavy.com)Das ultimative kabellose Hochleistungs-Headset für PC-Gamer undStreamer ist mit leistungsfähigen 50-mm-Nanoclear(TM)-Lautsprechernausgestattet, verfügt über ein hochsensibles Mikrofon, eineAkkulaufzeit von 30 Stunden und Turtle Beachs neue Control Studio(TM)-Software mit Waves Nx® 3D-Audio. Das Elite Atlas Aero ist kompatibelmit Windows 10 und bietet einen PC-Sound, der seinesgleichen sucht.Erhältlich zum empf. VK von 149,95 $.Elite Pro 2 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=3357496149&u=https%3A%2F%2Fwww.turtlebeach.com%2Fpages%2Felite-pro-2-superamp-headsets&a=Elite%C2%A0Pro%C2%A02) (nur Headset) - Leistung der Spitzenklasse, ultimativerKomfort"Ein Stück Qualitäts-Hardware [...]" - Game Informer, Ausgabe 307Das Elite Pro 2 für Xbox One und PS4(TM), das jetzt als separatesHeadset erhältlich ist, bietet Spitzenleistung auf eSport-Niveau undunvergleichlichen Komfort. Das mit allen Plattformen kompatibleHeadset eignet sich ideal für ernsthafte, aufstrebende undprofessionelle Gamer. Das Elite Pro 2 wurde für Xbox One und PS4(TM)entwickelt und funktioniert ebenfalls hervorragend an NintendoSwitch, PC und Mobilgeräten. Erhältlich zum empf. VK von 129,95 $.Elite Atlas (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=2867056731&u=https%3A%2F%2Fwww.turtlebeach.com%2Fcollections%2Fpc-gaming-headsets%2Fproducts%2Felite-atlas-headset&a=Elite%C2%A0Atlas) - Für Profis gemacht, für den PC entwickelt"Das beste Gaming-Headset, das es für 100 Dollar gibt." - Windows (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=3507523540&u=https%3A%2F%2Fwww.windowscentral.com%2Fturtle-beach-elite-atlas-headset-review&a=%E2%80%9EDas+beste+Gaming-Headset%2C+das+es+f%C3%BCr+100+Dollar+gibt.%22+%E2%80%93+Windows+Central)Central (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=3507523540&u=https%3A%2F%2Fwww.windowscentral.com%2Fturtle-beach-elite-atlas-headset-review&a=%E2%80%9EDas+beste+Gaming-Headset%2C+das+es+f%C3%BCr+100+Dollar+gibt.%22+%E2%80%93+Windows+Central)Mit dem vielgelobten Elite Atlas Pro Performance PC-Gaming-Headsetvon Turtle Beach haben Sie in jedem Match ultimativeeSport-Performance und perfekten Komfort. Das Elite Atlas wurde fürden PC entwickelt und funktioniert ebenfalls hervorragend an XboxOne, PS4(TM), Nintendo Switch(TM) und Mobilgeräten. Erhältlich zumempf. VK von 99,95 $.Stealth 700 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=1707103604&u=https%3A%2F%2Fwww.turtlebeach.com%2Fcollections%2Fxbox-headsets%2Fproducts%2Fstealth-700-headset-xbox-one&a=Stealth%C2%A0700) - Kabelloser Premium-Gaming-Sound aufXbox One & PS4(TM)"Kabelloser Sound für Xbox One, der sich großartig anhört." - (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=3986433420&u=https%3A%2F%2Ftechaeris.com%2F2018%2F01%2F21%2Fturtle-beach-stealth-700-review-truly-wireless-xbox-one-audio%2F&a=%E2%80%9EKabelloser+Sound+f%C3%BCr+Xbox+One%2C+der+sich+gro%C3%9Fartig+anh%C3%B6rt.%22+%E2%80%93+Techaeris)Techaeris (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=3986433420&u=https%3A%2F%2Ftechaeris.com%2F2018%2F01%2F21%2Fturtle-beach-stealth-700-review-truly-wireless-xbox-one-audio%2F&a=%E2%80%9EKabelloser+Sound+f%C3%BCr+Xbox+One%2C+der+sich+gro%C3%9Fartig+anh%C3%B6rt.%22+%E2%80%93+Techaeris)Das Stealth 700 ist das kabellose Premium-Gaming-Headset für Xbox Oneund PS4(TM), auf das Sie gewartet haben. Es überzeugt mit Featureswie "Windows Sonic"-Surroundsound auf Xbox One, DTS(TM)7.1-Surroundsound auf PS4(TM), aktiver Störgeräusch-Unterdrückung,Bluetooth®-Konnektivität mit Einstellmöglichkeit per App und vielemmehr. Erhältlich zum empf. VK von 149,95 $.Stealth 600 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=3775928504&u=https%3A%2F%2Fwww.turtlebeach.com%2Fcollections%2Fxbox-headsets%2Fproducts%2Fstealth-600-headset-xbox-one-white&a=Stealth%C2%A0600) - Das meistverkaufte kabelloseGaming-Headset der Welt"Eines der besten kabellosen Headsets, die für PS4 und Xbox One (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=1264594330&u=https%3A%2F%2Fwww.wired.com%2F2017%2F10%2Freview-turtle-beach-ear-force-stealth-600%2F&a=%E2%80%9EEines+der+besten+kabellosen+Headsets%2C+die+f%C3%BCr+PS4+und+Xbox%C2%A0One+erh%C3%A4ltlich+sind.%22+%E2%80%93+Wired)erhältlich sind." - Wired (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=1264594330&u=https%3A%2F%2Fwww.wired.com%2F2017%2F10%2Freview-turtle-beach-ear-force-stealth-600%2F&a=%E2%80%9EEines+der+besten+kabellosen+Headsets%2C+die+f%C3%BCr+PS4+und+Xbox%C2%A0One+erh%C3%A4ltlich+sind.%22+%E2%80%93+Wired)Kabelloser Surroundsound für Xbox One und PS4(TM), der kein Vermögenkostet. Das Stealth 600 bietet immersiven Surroundsound, einleistungsstarkes Mikrofon, das zum Stummstellen hochgeklappt werdenkann, Superhuman Hearing®, unvergleichlichen Komfort sowie eineVielzahl weiterer Features. Erhältlich zum empf. VK von 99,95 $.Recon Spark (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=1946459867&u=https%3A%2F%2Fwww.turtlebeach.com%2Fcollections%2Fxbox-headsets%2Fproducts%2Frecon-spark-headset&a=Recon+Spark) - Ein hervorstechendes Headset, das für den Sieggemachtist"Eine der besten Optionen für anständige Tonqualität auf allen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=2686357286&u=https%3A%2F%2Fwww.player.one%2Fturtle-beach-recon-spark-review-sleek-beats-shoestring-budget-128952&a=%E2%80%9EEine+der+besten+Optionen+f%C3%BCr+anst%C3%A4ndige+Tonqualit%C3%A4t+auf+allen+Plattformen.%22+%E2%80%93+Player.One)Plattformen." - Player.One (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=2686357286&u=https%3A%2F%2Fwww.player.one%2Fturtle-beach-recon-spark-review-sleek-beats-shoestring-budget-128952&a=%E2%80%9EEine+der+besten+Optionen+f%C3%BCr+anst%C3%A4ndige+Tonqualit%C3%A4t+auf+allen+Plattformen.%22+%E2%80%93+Player.One)Das kabelgebundene Recon Spark mit auffälligerWeiß-Lavendel-Farbkombi ist ein Gaming-Headset für mehrerePlattformen, das komfortorientierte Leistung mit erstklassigem Soundund kristallklarem Chat für Xbox One, PS4(TM), Nintendo Switch(TM),PC und Mobilgeräte vereint. Erhältlich zum empf. VK von 49,95 $.Recon 70 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=3749647617&u=https%3A%2F%2Fwww.turtlebeach.com%2Fcollections%2Fxbox-headsets%2Fproducts%2Frecon-70-headset-xbox-one&a=Recon%C2%A070) - Für den Sieg gemacht, jetzt in noch mehr Farben"Ein tolles Headset für Preisbewusste." - IGN (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=33609490&u=https%3A%2F%2Fwww.ign.com%2Farticles%2F2019%2F05%2F02%2Fturtle-beach-recon-70-gaming-headset-review&a=%E2%80%9EEin+tolles+Headset+f%C3%BCr+Preisbewusste.%22+%E2%80%93+IGN)Das Recon 70 Gaming-Headset wurde entwickelt, damit Sie auf jederPlattform Ihren nächsten Sieg erringen. Es ist kompatibel mit allenGaming-Systemen, überzeugt durch sein leichtes Design mit hohemTragekomfort und bietet hochwertige, ohrumschließende40-mm-Lautsprecher sowie ein hochsensibles Mikrofon zum Hochklappen.Erhältlich in verschiedenen Farben zum empf. VK von 39,95 $.Mechanische PC-Gaming-Tastaturen der Vulcan (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=3221708964&u=https%3A%2F%2Fen.roccat.org%2FKeyboards%2FVulcan-122-AIMO&a=Vulcan)-Serie - Fühlen Sie denTastenanschlag"Empfehlung. Überzeugt aus vielen Gründen als Gaming-Tastatur." - (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=1932312525&u=https%3A%2F%2Fwww.techradar.com%2Fsg%2Freviews%2Froccat-vulcan-122-aimo&a=%E2%80%9EEmpfehlung.+%C3%9Cberzeugt+aus+vielen+Gr%C3%BCnden+als+Gaming-Tastatur.%22+%E2%80%93+TechRadar)TechRadar (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=1932312525&u=https%3A%2F%2Fwww.techradar.com%2Fsg%2Freviews%2Froccat-vulcan-122-aimo&a=%E2%80%9EEmpfehlung.+%C3%9Cberzeugt+aus+vielen+Gr%C3%BCnden+als+Gaming-Tastatur.%22+%E2%80%93+TechRadar)Die Gaming-Tastaturen derVulcan 120 AIMO-Reihe, die alsProduktkategorie mit dem iF Design Award 2019 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=3480212888&u=https%3A%2F%2Fifworlddesignguide.com%2Fwinners%3Ffilter%3D%257B%2522filters%2522%253A%255B%257B%2522type%2522%253A%2522categories%2522%252C%2522ids%2522%253A%255B93%255D%257D%255D%257D%26time_min%3D2019%26time_max%3D2019%23%2Fpages%2Fpage%2Fentry%2F250495-roccat-vulcan-120&a=iF%C2%A0Design+Award+2019) ausgezeichnet und vorKurzem von Wired als "Beste Gaming-Tastatur (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=3287826758&u=https%3A%2F%2Fwww.wired.com%2Fgallery%2Fbest-keyboards%2F&a=Beste+Gaming-Tastatur)" gekürt wurden, sindpräzise Gaming-Tools, deren Leistungsfähigkeit Sie auf den erstenBlick und beim ersten Tastenanschlag spüren. Bei diesem mit derberühmten deutschen Design- und Ingenieurskunst entwickeltenGaming-Eingabegerät handelt es sich um die beste Tastatur, die ROCCATje hergestellt hat. Erhältlich zum empf. VK von 159,99 $.PC-Gaming-Mäuse der Kain (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=803153455&u=https%3A%2F%2Fen.roccat.org%2FMice%2FKain-200-AIMO&a=Kain)-Serie - EinenKlick voraus"Eine der besten Gaming-Mäuse, die ich seit langem getestet habe." - (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=416888429&u=https%3A%2F%2Fwww.trustedreviews.com%2Freviews%2Froccat-kain-120-aimo&a=%E2%80%9EEine+der+besten+Gaming-M%C3%A4use%2C+die+ich+seit+langem+getestet+habe.%22+%E2%80%93+Trusted+Reviews)Trusted Reviews (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=416888429&u=https%3A%2F%2Fwww.trustedreviews.com%2Freviews%2Froccat-kain-120-aimo&a=%E2%80%9EEine+der+besten+Gaming-M%C3%A4use%2C+die+ich+seit+langem+getestet+habe.%22+%E2%80%93+Trusted+Reviews)Die Kain-Gaming-Mäuse wurden aus der Vision heraus geboren, denbesten "Klick" und maximale Präzision zu bieten. Sie warten mitROCCATS innovativem Titan Click-Mechanismus auf, der sie zu einer derschnellsten und reaktionsfreudigsten PC-Gaming-Mäuse macht, die esauf dem Markt gibt. Erhältlich ab einem empf. VK von 49,99 $ für dieKain 100 AIMO, 69,99 $ für die verbesserte Kain 120 AIMO mit16k-DPI-Owl-Eye-Sensor und 99,99 $ für die kabellose Kain 200 AIMO.Die neuesten Informationen über Produkte und Zubehörartikel sowie interessanteBeiträge gibt es auf der Turtle Beach-Website unter www.turtlebeach.com und imTurtle Beach-Blog auf https://blog.turtlebeach.com. Fans können Turtle Beach aufFacebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=4066385149&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fturtlebeach&a=Facebook), Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=2322501291&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fturtlebeach&a=Twitter) und Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2652375-1&h=2569199622&u=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fturtlebeach&a=Instagram) folgen. WeitereInformationen über Turtle Beachs Angebot an hochwertigem, in Deutschlandentwickeltem PC-Gaming-Zubehör finden Sie auf https://roccat.org.1Quelle: The NPD Group /Retail Tracking Service/Video Games/Dollars/U.S. &Canada/CY 2018 & Jan-May 20192Quelle: The NPD Group /Retail Tracking Service/Video Games/Dollars/U.S. &Canada/CY 2018 & Jan-Oct 2019Logo - https://mma.prnewswire.com/media/663498/Turtle_Beach_Corporation_Logo.jpgPressekontakt:For Press Information: Eric NielsenStep 3 PROn behalf of Turtle Beach+1 202.276.5357eric@step-3.comor Keith HennesseySr. Dir. Communications & Partnerships - UK & EuropeTurtle Beach+44 (0) 1256 678350keith.hennessey@turtlebeach.comor Jessica AlbistonGlobal PR ContactTB Germany GmbH+49 (0)40 30 99 495 239jessica.albiston@turtlebeach.comor For Investor Information: Cody Slach or Sean McGowanGateway Investor RelationsOn behalf of Turtle BeachHEAR@gatewayir.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119800/4450123OTS: Turtle BeachOriginal-Content von: Turtle Beach, übermittelt durch news aktuell