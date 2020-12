TurtleTree Labs beschafft in einer Pre-A-Finanzierungsrunde 6,2 Millionen US-Dollar

San Francisco (ots/PRNewswire) -- Investitionen von Green Monday Ventures, Eat Beyond Global, KBW Ventures und Verso Capital ermöglichen TurtleTree Labs die Ausweitung des Fokus auf funktionale Komponenten in Milch- TurtleTree Labs gewinnt im Jahr 2020 die hart umkämpften Startup-Wettbewerbe "Liveability Challenge" präsentiert von der Temasek Foundation und "Entrepreneurship World Cup" und knüpft damit an frühere Erfolge an- Bestehender TurtleTree Labs-Investor Prinz Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud steigt als Berater ein TurtleTree Labs, das Biotech-Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Herstellung von Milch mittels zellbasierter Technologie leistet, hat soeben den Abschluss einer überzeichneten Pre-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 6,2 Millionen US-Dollar durch neue und bestehende globale Investoren bekannt gegeben, darunter Green Monday Ventures, Eat Beyond Global, KBW Ventures und Verso Capital.TurtleTree Labs verfügt über Niederlassungen in San Francisco und Singapur und wird die Finanzmittel nutzen, um die Erforschung und Produktion von in Humanmilch vorkommenden funktionalen, bioaktiven Proteinen und komplexen Zuckerarten voranzutreiben. Diese hochwertigen Komponenten haben einen potenziellen Nutzen für die Gesundheit des Darms und des Gehirns, der sowohl für die Ernährung von Säuglingen als auch von Senioren interessant sein kann."TurtleTree Labs hat die Vision, ein wirklich nachhaltiges Lebensmittelsystem ohne Grausamkeit gegen Tiere zu schaffen", erklärte Max Rye, Chefstratege von TurtleTree Labs. "Wir freuen uns über die Unterstützung führender Investoren aus allen Teilen der Welt."Das Unternehmen gab bekannt, dass Seine Königliche Hoheit Prinz Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud, ein prominenter globaler Investor im Bereich der alternativen Proteine durch KBW Ventures, TurtleTree Labs als Berater beitreten wird. KBW Ventures investierte zunächst in die im Juni 2020 angekündigte Seed-Runde von TurtleTree Labs und hat zusätzliches Kapital für die jüngste Pre-A-Runde zugesagt.In seiner Rolle als Berater wird Prinz Khaled neue Marktwachstumspläne mitgestalten, seine Expertise in den Bereichen alternative Proteine und Food Tech einbringen und in anderen Bereichen eng mit dem Gründerteam zusammenarbeiten."Die bahnbrechende Technologie von TurtleTree Labs, mit der unser Unternehmen die 'Liveability Challenge' und den 'Entrepreneurship World Cup' gewinnen konnte, hat sicherlich das Interesse einer globalen und vielfältigen Gruppe von Investoren und Kunden geweckt", erklärte Fengru Lin, CEO von TurtleTree Labs."Die Technologie von TurtleTree Labs ist in der Lage, den Kohlenstoff-Fußabdruck deutlich zu reduzieren und die Widerstandsfähigkeit von Lebensmitteln langfristig zu verbessern. Dies ist eine Win-Win-Situation für unsere Erde und für die Gemeinden. Wir freuen uns, dass 'Liveability Challenge' in der Lage ist, nachhaltige Ideen und Innovationen aus der ganzen Welt zu präsentieren und Gewinner wie TurtleTree Labs und andere Innovatoren dabei zu unterstützen, sich Finanzmittel und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung ihrer Lösungen zu sichern", kommentierte Herr Lim Hock Chuan, Chief Executive, Temasek Foundation Ecosperity."TurtleTree Labs repräsentiert den Geist und die Aussagekraft des 'Entrepreneurship World Cup', in dem sich das Unternehmen unter 175.000 registrierten Teilnehmern aus 200 Ländern durchsetzen konnte", fügt Ana Maria Torres, Direktorin des Entrepreneurship World Cup, hinzu. "Diese Investition - und die fortgesetzte Unterstützung durch ein globales Netzwerk von führenden Unternehmen, die sich für unser Ökosystem einsetzen - bietet TurtleTree Labs die Möglichkeit, in einer sich schnell verändernden Branche maßstabsgerecht zu wachsen und gleichzeitig einen umfassenden globalen Bedarf zu decken."Nachstehend finden Sie den Link zu den Bildern und Boilerplates https://bit.ly/TTLPreAFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1388141/Co_founders_Fengru_Lin_and_Max_Rye__TurtleTree_Labs.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1388140/HRH_Prince_Khaled_bin_Alwaleed_bin_Talal_Al_Saud__founder_and_Chief_Executive_Officer__KBW_Ventures.jpgPressekontakt:Max Rye+1(760)808-4652pr@turtletreelabs.comOriginal-Content von: TurtleTree Labs, übermittelt durch news aktuell