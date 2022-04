Turning Point Therapeutics-Aktie: Topline-Ergebnisse!

Bekanntgebung Turning Point Therapeutics Inc (NASDAQ:TPTX) gab Topline-Ergebnisse aus der Zulassungsstudie TRIDENT-1 zu Repotrectinib in allen vier ROS1-positiven fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) Kohorten bekannt. In insgesamt 71 TKI-naïve fortgeschrittenen NSCLC-Populationen lag die bestätigte objektive Ansprechrate (cORR) bei 79 %, wobei 4 Patienten (6 %) ein komplettes Ansprechen (CR) und 52 Patienten (73 %) ein partielles Ansprechen (PR) erreichten. In der cORR ist ein Patient… Hier weiterlesen