Turning Point Brands: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Für die Aktie Turning Point Brands stehen per 19.07.2019, 12:36 Uhr 54.66 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Turning Point Brands zählt zum Segment "Tabak".

Die Aussichten für Turning Point Brands haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Turning Point Brands-RSI ist mit einer Ausprägung von 33,04 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 47,58, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Turning Point Brands im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Turning Point Brands. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 66,27 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Turning Point Brands damit 60,24 Prozent über dem Durchschnitt (6,02 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Tabak" beträgt 3,22 Prozent. Turning Point Brands liegt aktuell 63,05 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".