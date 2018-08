Turning Point Brands: Was ist jetzt zu tun!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Turning Point Brands unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Tabak". Die Turning Point Brands-Aktie notierte am 24.08.2018 mit 33,67 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Wie Turning Point Brands derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Turning Point Brands konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Turning Point Brands auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Turning Point Brands-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Turning Point Brands-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Turning Point Brands-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 23,5 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -30,2 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (33,67 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Turning Point Brands somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Turning Point Brands beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,48 Prozent und liegt mit 0,16 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,63) für diese Aktie. Turning Point Brands bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.