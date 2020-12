Turnaround für TUI-Aktie? Events könnten 2021 wichtig werden!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Es bleibt weiterhin heikel im Kontext der TUI-Aktie (WKN: TUAG00). Bloß zwei Worte vermögen es, die aktuelle Situation sehr treffend zu beschreiben: nämlich Lockdown und Milliardenkredit. Das eine Wort zeigt hierbei, dass es momentan fast keine Gedanken ans Reisen bei Verbrauchern geben dürfte. Das andere hingegen, dass TUI ohne Hilfen nicht aus der aktuellen Krise herausgekommen wäre.

Die Hoffnung liegt natürlich in der Zukunft und auch hier existieren Stichworte, die für den Ausblick wichtig werden: Der Corona-Impfstoff und Herdenimmunität wecken nicht nur Reisegelüste. Nein, sondern auch die Möglichkeit, dass es bald wieder ein wenig operative Normalität bei der TUI-Aktie geben könnte.

Allerdings könnte 2021 noch immer durchwachsen bleiben. Mit Events möchte TUI möglicherweise ein wenig retten, was zu retten ist. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren wissen sollten.

TUI-Aktie: Mehr Fokus auf Events

Wie TUI nun verkündet hat, werde man sich im kommenden Jahr mit einem höheren Angebot im Event-Bereich für diese weiterhin schwierige Zeit wappnen. Unter TUI Musement hat das Unternehmen bereits im Jahre 2018 einen Schritt in diesen Markt gewagt. Und das über einen Zukauf. Für ein Reiseunternehmen natürlich eine potenziell sinnvolle Ergänzung.

Bereits jetzt stehen rund 168.000 Events, Ausflüge und Eintrittskarten auf der Plattform zur Verfügung. Möglicherweise ein lukrativer Markt mit einem klaren Kalkül: In einer Zeit, in der das Reisen in die Ferne kaum möglich ist, könnten Verbraucher gieriger auf örtliche Veranstaltungen sein. Vor allem in der Zeit nach dem aktuellen COVID-19-Lockdown.

Das Management hinter TUI Musement rechnet damit, dass sich der Markt für solche Events und Ausflüge bereits im Jahr 2021 erholen wird und in der Folgezeit die Rekorde aus dem Jahre 2019 brechen könnte. Damit könnte diese strategische Ausrichtung einen neuen Wachstumsmarkt für die TUI-Aktie eröffnen.

2021: Jahr des Umbruchs

Vielleicht sollten wir auch diese neue Perspektive noch in einen größeren Kontext einordnen. Mithilfe dieses kleineren, strategischen Schwenks könnte TUI eine neue Umsatzquelle erschließen beziehungsweise ausbauen. Für das Jahr 2021 könnte das Umsätze bedeuten. Allerdings dürfte dieser vergleichsweise kleine Bereich nicht die operative Schwäche kompensieren.

Das Management hinter der TUI-Aktie spricht selbst im Jahre 2021 von einem Übergangsjahr und entsprechend sollten wir auch diesen Schritt sehen. Wenn, dann könnte die Normalität im Zahlenwerk vermutlich erst 2022 erreicht werden. Daran werden auch die Events kaum etwas ändern.

Die TUI-Aktie könnte jedoch einen kleineren Turnaround beginnen. Was bleibt, sind jedoch auch die milliardenschweren Kredite und sonstigen Hilfen von bislang 4,8 Mrd. Euro, die in der Bilanz drücken. Nur auf den operativen Turnaround zu hoffen könnte daher möglicherweise zu wenig sein. Bis die COVID-19-Krise in Gänze verdaut ist, werden gewiss mehrere Jahre vergehen.

TUI-Aktie: Weiterhin eine wackelige Turnaround-Chance

Wenn du mich fragst, bleibt die TUI-Aktie daher eine wackelige Turnaround-Angelegenheit. Zwar rüstet sich das Management dahin gehend, nicht nur zu überleben. Nein, sondern auch aus der Krise wieder emporzusteigen und zurück zu einem operativen Alltag zu finden. Prägend bleiben jedoch die milliardenschweren Kredite und andere Hilfen, die in der Bilanz drücken.

Keine Frage: Der Reisemarkt kann sich erholen. Und wird es vermutlich auch. Bis es jedoch Renditen für Investoren geben kann, dürfte viel Zeit vergehen. Wobei die Aktie natürlich durchaus steigen könnte, wenn es weitere Fortschritte in Richtung Normalität gibt.

