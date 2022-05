Turnaround in Sicht! 2022 könnte das Jahr von LPKF werden

LPKF liefert die Maschinen für viele Anwendungen, die in den nächsten Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit an Bedeutung gewinnen. So konnte das Unternehmen einen Kunden aus dem Automobilbereich gewinnen, der statt Metall auf Kunststoff für das Akkudesign setzt. Für ARRALYZE konnte LPKF eine erste Studie über die Vorzüge veröffentlichen. Bei LIDE beginnen erste Kunden mit der Serienfertigung. Es gibt aber noch reichlich Potenzial durch die Erschließung weiterer Anwendungen.

Die Guidance erscheint angesichts des starken Starts in das Jahr trotzdem eher konservativ. Allerdings sind die Gewinnwarnungen im letzten Jahr überhaupt nicht gut bei den Aktionären angekommen. Angesichts der erhöhten Unsicherheiten aufgrund der belasteten Lieferketten, dem Krieg in der Ukraine und der weiteren COVID-Entwicklung ist eine konservative Herangehensweise sicher nicht die schlechteste Idee.

Für das Geschäftsjahr 2024 hält LPKF an dem Umsatzziel von 360 Mio. Euro und der EBIT-Marge von mindestens 25 % fest. Klaus Fiedler merkte in der Telefonkonferenz mit Analysten an, dass er in den ersten Monaten seiner Tätigkeit nichts gesehen habe, was gegen dieses Ziel spreche.