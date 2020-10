Turmalina Metals Aktie: Entsteht nun ein Abwärtstrend?

Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt ging Turmalina Metals an die Börse – am 20. Februar diesen Jahres. Anschließend folgte direkt der Corona-Einbruch, der die Aktie fast 70 % kostete. Danach gelang ihr jedoch ein Aufwärtstrend bis zum Allzeithoch bei 1,24 Euro Anfang Juli. Dies entsprach einem Kursgewinn in Höhe von 622 %. Die anschließende Korrektur nach unten sowie die dann eher seitliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



