Turkish Airlines nimmt Flugverkehr nach Deutschland wieder auf

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines (THY) hat nach mehr als zwei Monaten Pause wegen der Coronakrise ihren internationalen Flugverkehr wieder aufgenommen.



Die ersten internationalen Flüge vom Flughafen Istanbul starteten am Donnerstagmorgen mit den Zielen London und Düsseldorf, sagte ein THY-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Tochterfirma Anadolu Jet standen unter anderem Verbindungen von Ankara und Istanbul nach Berlin und Frankfurt auf dem Flugplan.

Den Flugverkehr nach Deutschland hatte die Türkei am 21. März offiziell eingestellt. Zwischenzeitlich gab es aber weiterhin kurzfristig kommerzielle Sonderflüge für in der Türkei hängengebliebene Deutsche. Inlandsflüge wurden am 1. Juni nach rund zwei Monaten Pause wieder gestartet./jam/DP/jha