Turkish Airlines: Flugzeuge mit Nachhaltigkeits-Kennzeichnung jetzt in der Luft

Istanbul, Türkei (ots/PRNewswire) -Turkish Airlines kennzeichnet ihre mit umweltfreundlichem Biokraftstoff betriebenen Flugzeuge mit einem speziellen Blätter-DesignDie Fluggesellschaft Turkish Airlines, die mehr Länder anfliegt als alle anderen Airlines, hat an ihrem Airbus 321 vom Typ TC-JSU ein spezielles Designelement mit Blättern eingeführt, das den Betrieb mit umweltfreundlichen Treibstoff kennzeichnet. Die internationale Fluggesellschaft führte ihren ersten Flug mit dem neuen Themenflugzeug TK1795 nach Stockholm durch. Gemäß den Bemühungen um eine flächendeckende Verwendung von umweltfreundlichem Kraftstoff wurde für den Flug Biokraftstoff verwendet und er wurde nach dem Zero-Waste-Prinzip durchgeführt.Neben der Bereitstellung von Informationen zu den Nachhaltigkeitsmaßnahmen mit dem Green-Class-Konzept dieses Erstflugs hat das Luftfahrtunternehmen auch neue umweltbewusste Maßnahmen ergriffen. Während des Flugs wurden Recyclingpapier, Pappbecher und hölzerne Salz- und Pfefferstreuer verwendet und alle Passagiere erhielten kostenlosen, gesunden Grüntee. Weitere Sondermaßnahmen waren umweltfreundliche Kissenbezüge und Decken, die mit 100 Prozent recycelten, zertifizierten Fasern hergestellt wurden, um Wasser zu sparen. Die Kinder bekamen FSC-zertifiziertes Holzspielzeug.Der Vorstandsvorsitzende von Turkish Airlines, Prof. Dr. Ahmet Bolat, erklärte zu dem umweltfreundlichen Flugzeug: „Als staatliche Fluggesellschaft der Türkei ist unser neu gestaltetes Flugzeug jetzt in der Luft, um deutlich zu machen, wie wichtig uns Nachhaltigkeit ist. Mit dem Biokraftstoff-Hinweis auf unserem Flugzeug möchten wir die Bedeutung der Verwendung von nachhaltigem Flugzeugtreibstoff hervorheben – eine der größten Hürden im Kampf der Luftfahrtindustrie gegen CO2-Emissionen. Daher unterstützen wir die Bemühungen zur Herstellung von Biokraftstoffen und zielen darauf ab, auf so vielen unserer Flüge wie möglich Biokraftstoffe zu verwenden."Die internationale Fluggesellschaft wird ihre Bemühungen fortsetzen, ihre CO2-Emissionen mit Flugzeugen der neuen Generation zu senken, die ihrer bereits jungen Flotte mit einem Durchschnittsalter von 8,5 Jahren hinzugefügt werden. Die Fluggesellschaft plant außerdem, neue Städte mit Biokraftstoff anzufliegen, unter anderem Stockholm, Oslo, Göteborg, Kopenhagen, Paris und London.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1805986/Turkish_Airlines_biofuel.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3517983-1&h=1966383475&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3517983-1%26h%3D2934809389%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1805986%252FTurkish_Airlines_biofuel.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1805986%252FTurkish_Airlines_biofuel.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1805986%2FTurkish_Airlines_biofuel.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1805985/Turkish_Airlines_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3517983-1&h=3456873197&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3517983-1%26h%3D810397866%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1805985%252FTurkish_Airlines_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1805985%252FTurkish_Airlines_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1805985%2FTurkish_Airlines_Logo.jpg)Pressekontakt:Turkish Airlines,Inc.,Pressekontakt,press@thy.comOriginal-Content von: Turkish Airlines, übermittelt durch news aktuell