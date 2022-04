Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -- Es wird angekündigt, dass im nächsten Jahr eine weitere Ausgabe organisiert wirdDer Vorstandsvorsitzende der General Entertainment Authority, Herr Turki Al-Sheikh, ehrte die Gewinner des internationalen Wettbewerbs des Heiligen Korans und des Gebetsrufs Scent of Speech (Otr Elkalam) und überreichte ihnen die wertvollen Preise für die schönsten Stimmen beim Rezitieren des Heiligen Korans und des Gebetsrufs. Der Gesamtwert der Preise beträgt 12 Millionen SAR (3,2 Millionen Dollar).In der letzten Folge von Scent of Speech (Otr Elkalam), die sich durch die ethnische Vielfalt der Teilnehmer auszeichnete, gewann der marokkanische Teilnehmer Younes Mustafa Gharbi den ersten Platz in der Kategorie Koranrezitation und erhielt dafür einen Geldpreis von 5 Millionen SAR (1.333.300 $), während der britische Teilnehmer Mohammed Ayoub Asif für den zweiten Platz 2 Millionen SAR (530.500 $) erhielt. Der bahrainische Teilnehmer Mohammad Mujahid gewann 1 Million SAR (266.600 $) für den dritten Platz. Der iranische Kandidat Seyed Jassem Mousavi belegte den vierten Platz und erhielt 500.000 SAR (133.300 $).In der Kategorie „Aufruf zum Gebe" belegten die beiden türkischen Teilnehmer Muhsin Kara und Albijan Celik den ersten und zweiten Platz. Kara gewann den ersten Platz und erhielt 2 Millionen SAR (533.200 $), während Celik den zweiten Platz belegte und 1 Millionen SAR (266.600 $) erhielt. Der dritte Platz ging an den saudischen Kandidaten Abdul Rahman bin Adel, der 500.000 SAR (133.300 $) erhielt, während der andere saudische Kandidat, Anas Al-Rahili, den vierten Platz belegte und 250.000 SAR (66.650 $) erhielt.Während der Preisverleihung kündigte Al-Sheikh die Fortsetzung des Wettbewerbs im nächsten Jahr an, mit einer unterschiedlichen Anzahl von Teilnehmern aus verschiedenen Ländern der Welt, von denen der aktuelle Wettbewerb von talentierten Teilnehmern besucht wurde, die den Heiligen Koran rezitierten und den Gebetsruf sprachen.Es handelt sich um einer der wichtigsten Wettbewerbe der General Entertainment Authority während des Ramadan. Der Inhalt des Wettbewerbs, der auch auf dem YouTube-Kanal https://www.youtube.com/c/OtrElkalam/videos geteilt wurde, passt zur Spiritualität des Monats, ebenso wie die Standards und Bestimmungen, die den Wettbewerb durch Stufen und Klassifizierungen fördern, durch die Qualifikationsverfahren durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die am besten qualifizierten Talente die Endrunde erreichen.Der spannende Wettbewerb erhielt die Unterstützung von Rezitatoren und Muezzinen aus der ganzen Welt, da er einer der anspruchsvollsten und größten Wettbewerbe der Welt ist, vor allem, weil er eine Gruppe der berühmtesten Richter internationaler Koranwettbewerbe beherbergt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1801120/Syaq_Co1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1801121/Syaq_Co2.jpgPressekontakt:Reem,Info@syaq.net,+00966126782070Original-Content von: Syaq Co., übermittelt durch news aktuell