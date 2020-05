Turkcell Iletisim Hizmetleri: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Turkcell Iletisim Hizmetleri weist am 13.05.2020, 14:50 Uhr einen Kurs von 4.75 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Drahtlose Telekommunikationsdienste" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Turkcell Iletisim Hizmetleri einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Turkcell Iletisim Hizmetleri jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Turkcell Iletisim Hizmetleri beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,18 Prozent und liegt mit 2,34 Prozent unter dem Mittelwert (6,52) für diese Aktie. Turkcell Iletisim Hizmetleri bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,19. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Turkcell Iletisim Hizmetleri zahlt die Börse 10,19 Euro. Dies sind 86 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Drahtlose Telekommunikationsdienste" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 74,39. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Turkcell Iletisim Hizmetleri-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Turkcell Iletisim Hizmetleri-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Turkcell Iletisim Hizmetleri-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Unterm Strich erhält Turkcell Iletisim Hizmetleri somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.