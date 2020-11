Turito, eine bahnbrechende E-Learning-Plattform, stellt ihre Dienste weltweit zur Verfügung

Atlanta (ots/PRNewswire) - - Online-Kurse für Wettbewerbsprüfungen ab November 2020Turito, eine revolutionäre E-Learning-Plattform, die Studenten eine überpersonalisierte Lernerfahrung bietet, wird ihre Dienste in den USA und anderen internationalen Märkten einführen. Die neue Plattform hilft den Aspiranten, in die Eliteligen und Top-Schulen in den USA zu gelangen, indem sie ihnen schon ab Klasse 6 den Einstieg in ihre Profile ermöglicht. Turito bietet mit seinem einzigartigen und praxisnahen Lernansatz eine allumfassende Beratung von den Klassenstufen bis hin zu außerschulischen Aktivitäten, um die Schüler auf die Ivy League vorzubereiten.Turito bietet nicht nur umfassende Unterstützung, sondern hilft den Schülern auch bei mathematischen und naturwissenschaftlichen Projekten, beim Aufbau geistiger Fähigkeiten und mehr für ganzheitliches Wachstum und Entwicklung. Mit einer umfassenden Berufsberatung und -orientierung bereitet die Plattform die Studierenden auch angemessen auf die Herausforderungen der realen Welt vor.Turito ist die erste Plattform dieser Art mit Top-Ausbildern, die ein personalisiertes Lernen ermöglicht. Turito wird Online-Schulungen für alle Arten von Wettbewerbsprüfungen wie SAT, ACT, PSAT Subjective SAT, APs und mehr anbieten. Zunächst wird sie Intensivkurse, Kurzzeitkurse und regelmäßige Kurse für SAT & ACT anbieten. Unterstützt durch eine überlegene technische Infrastruktur wird die Plattform interaktive Echtzeit-Klassen mit einem Modell mit zwei Lehrern - einem Hauptlehrer und einem stellvertretenden Lehrer - bieten, das sich bei der effektiven Unterrichtung größerer Gruppen von Schülern als erfolgreich erwiesen hat. Während das hochentwickelte Abklärungsinstrument für Schüler maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz einsetzt, um eingehende Analysen und Empfehlungen zu liefern, ermöglicht die Elternverwaltung den Eltern, den Fortschritt ihrer Kinder zu verfolgen.Turito wird den Schülern auch den Zugang zu abrufbaren Videos mit Grafiken und Animationen für ein besseres Verständnis von Konzepten ermöglichen und gleichzeitig rund um die Uhr eine sofortige Klärung von Zweifeln ermöglichen. Zu seinen einzigartigen Testmodulen gehört die automatische Testerstellung, eine Funktion, mit der die Studierenden personalisierte Tests erstellen und ablegen können (die automatisch auf der Grundlage ihrer Stärken und Schwächen erstellt werden). Der Aufsichtsdienst wird die Studenten auch bei der Abnahme von Prüfungen verfolgen.Der Gründer von YuppTV & Turito, Uday Reddy, sagte: "Die andauernde globale Pandemie erfordert eine Weiterentwicklung des Online-Bildungsraums und damit eine leicht zugängliche und qualitativ hochwertige Bildung für Studenten. Die Idee hinter der Einführung von Turito ist es, qualitativ hochwertige Online-Bildung anzubieten und einen engagierten Prozess zu schaffen, um die zukünftige Generation zu befähigen. Unsere Mission ist es, eine bereits digital versierte Generation für effektives digitales Qualitätslernen zu begeistern, um Aspiranten zu helfen, in die Eliteligen und Top-Schulen aufzusteigen, indem wir sie ab der 6. Klasse in die Hand nehmen und anleiten, damit sie für die kommenden Herausforderungen gut vorbereitet sind. Um das Engagement der Studenten weiter zu erhöhen, wird die Plattform bald auch Gamifizierung einführen."Turito hat erstklassige Dozenten mit einer Erfahrung von 10 bis 25 Jahren zusammengebracht, die sich in der Lehre von Englisch, Mathematik, Leseverständnis und Schreibfertigkeiten bestens bewährt haben. Die Plattform wird AI- und ML-Module nutzen, um eine überlegene Personalisierung und akademische Ausbildung der Studenten voranzutreiben, um sie auf die Wettbewerbsprüfungen vorzubereiten.Turito bietet ab dem 16. November 2020 mehrere Batches mit SAT- und ACT-Kursen an, die darauf abzielen, höchste Punktzahlen zu erreichen, um in die Top-Schulen der USA zu gelangen.Pressekontakt:Manjusha Kmanjusha@yupptv.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1332115/Turito_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1332116/Turito_elearning.jpgOriginal-Content von: Turito, übermittelt durch news aktuell