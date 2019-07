Erfurt (ots) - Warmherzig, witzig und turbulent geht es im "Hotelthe Big L" zu. Ein Teenager muss sich gegen seine drei Schwesternbehaupten und mit den Wirrungen der ersten Liebe klarkommen. KiKAzeigt die Premiere der Familienkomödie "Allein unter Schwestern - Einturbulenter Sommer im Hotel the Big L" (MDR) am 5. Juli um 19:30 Uhrbei LOLLYWOOD.Backsteine verstehen mehr von Zebras als Männer von Frauen - dieseWeisheit, die vom Koch des kleinen familieneigenen Hotels stammt,kann der 12-jährige Kos nur unterschreiben. Seine Schwestern sindschwierig und auch seinem heimlichen Schwarm Isabel kann er nichtsagen, wie gern er sie hat. Doch dann erkrankt sein Vater und Kos'Leben steht völlig auf dem Kopf. Er übernimmt kurzerhand die Leitungdes finanziell angeschlagenen Familienhotels. Damit es nichtzwangsgeräumt wird, muss dringend Geld her. Da kommt einSchönheitswettbewerb, der mit einem großen Gewinn lockt, genaurichtig, um das Familienhotel zu retten. Allein unter Schwesternbraucht Kos weibliche Intuition, wenn das Leben seiner Familie nichtaus dem Ruder laufen soll.In "Allein unter Schwestern - Ein turbulenter Sommer im Hotel theBig L" zeigt die niederländische Filmemacherin Ineke Houtman, wiewichtig familiärer Zusammenhalt ist. Hauptdarsteller Julian Ras hatfür seine Darstellung des Kos 2017 den Schauspielerpreis "Diamant"beim "SCHLINGEL", dem Internationalen Filmfestival für Kinder undjunges Publikum, erhalten.KiKA zeigt die Premiere von "Allein unter Schwestern - Einturbulenter Sommer im Hotel the Big L" (MDR) am 5. Juli um 19:30 Uhrbei LOLLYWOOD. Verantwortliche Redakteurin beim MDR ist BeateBiermann.Weitere Informationen und Fotos sind in der KiKA-Presseloungeunter www.kika-presse.de abrufbar.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 0361.218-1827Telefax: +49 0361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell