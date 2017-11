Ein Turbo für den Aufschwung? / Deloitte CFO Survey zeigt steigende Investitionsbereitschaft der Finanzchefs - und eine kritische Sicht auf lockere Geldpolitik

--------------------------------------------------------------Deloitte CFO Surveyhttp://ots.de/nL832--------------------------------------------------------------München/Frankfurt (ots) - Die Konjunktur in Deutschland folgteinem kräftigen Aufwärtstrend und könnte sogar noch anziehen. DieInvestitionsbereitschaft der Unternehmen steigt deutlich an und liegtauf einem Fünf-Jahres-Hoch. Deutlich weniger Optimismus will jedochim Hinblick auf die aktuelle Geldpolitik aufkommen, die mehrheitlichals zu locker wahrgenommen wird. Dabei befürchten die 142 Teilnehmerder Herbstausgabe des Deloitte CFO Survey 2017 vor allem die Bildungneuer Blasen an den Finanz- und Immobilienmärkten. Entsprechenderwarten sie einen baldigen Zinsanstieg. Die größten Risiken für diedeutschen Unternehmen liegen im politischen Bereich und beimFachkräftemangel."Bisher war der Aufschwung in Deutschland vor allem von Konsum undExporten getragen. Die Investitionen der Unternehmen waren seitJahren niedriger als erwartet und haben kaum zum Wachstumbeigetragen. Die steigende Investitionsbereitschaft derStudienteilnehmer ist von daher eine sehr gute Nachricht, derAufschwung könnte damit auf eine breitere Basis gestellt werden",erklärt Dr. Alexander Börsch, Chefökonom und Leiter Research beiDeloitte.Digitalisierung wird immer wichtigerDie Digitalisierung wirkt sich zunehmend auf die BusinessServices, einschließlich der Finanzfunktion, aus. Die digitalenTechnologien haben dabei grundsätzlich das Potenzial, dieAufbauorganisation und die Arbeitsweisen in den Business Servicesgrundlegend zu verändern. So können Unternehmen einerseits dieStandardisierung und Automatisierung vorantreiben und andererseitsneue Möglichkeiten der Flexibilisierung nutzen.Konjunktur: gute Aussichten für WachstumEs geht weiter aufwärts: Diese Meinung teilen 96 Prozent derbefragten CFOs. Das gilt nicht nur für Deutschland und die EU,sondern auch für nahezu alle anderen maßgeblichen Wirtschaftsregionender Welt. Besonders gut sind die Aussichten für Deutschland undChina, der Supermacht USA werden hingegen trotz wirtschaftlich guterLage deutlich weniger gute Perspektiven bescheinigt.Unsicherheit geht weiter zurückPassend zu den guten Konjunkturaussichten sinkt die allgemeineUnsicherheit auf das niedrigste Niveau der vergangenen fünf Jahre.Nur ein knappes Drittel sieht sie noch als hoch an. Die maßgeblichenRisiken für die Weltwirtschaft, den eigenen Wirtschaftsraum und daseigene Unternehmen liegen für die Finanzchefs im politischen Bereich.Die Furcht vor einem bevorstehenden Fachkräftemangel ist hingegengegenüber 2016 um satte 14 Prozentpunkte auf 51 Prozent angestiegen.Vor allem die Bereiche Maschinenbau und Immobilien sind hierbesonders betroffen.CFOs sehen billiges Geld kritischWenig glücklich sind die CFOs zurzeit mit der Nullzinspolitik.Zwar kommen die Unternehmen günstig an Geld - aber es erhöht sich dieGefahr einer neuen Blasenbildung an den Finanz- undImmobilienmärkten. Zwei Drittel der Befragten sind dieser Ansicht,die besonders stark im Bankensektor vertreten wird. Nur jeder siebteCFO hält die momentane Geldpolitik für angemessen.Schnelle Zinswende erwartetEntsprechend der aktuellen konjunkturellen Entwicklung rechnen diemeisten Befragten mit einer baldigen Zinswende. Für 60 Prozent wirddiese innerhalb der nächsten zwölf Monate stattfinden - allerdings ineiner eher gemäßigten Form mit nur einem leichten Leitzins-Anstieg.Mit einem drastischen Schritt rechnet keiner der CFOs. Die direktenAuswirkungen auf ihr eigenes Unternehmen sehen die meisten sehrgelassen, befürchten aber einen Rückfall hoch verschuldeter Staatenin die Krise. Sie sehen kaum Anlass, die eigenen Strategien zuüberprüfen oder gar Investitionsentscheidungen zu überdenken.Mehr Investitionen geplantDie Zinsen werden wahrscheinlich steigen - die eigenenGeschäftserwartungen tun es bestimmt: Ein Drittel der Befragten istdeutlich optimistischer als vor Jahresfrist. Passend dazu wachsenauch die Investitionspläne. Hier ist eine klare Trendwende zubeobachten. Ganze 52 Prozent der Unternehmen planen einen Anstieg derInvestitionen - der Saldowert liegt bei 40 Prozent und ist derhöchste seit 2012. Die größte Investitionsbereitschaft findet sich inder Automotive- und Immobilienbranche. Investiert werden soll vorallem in Innovationen, auch wenn Kostensenkungen nach wie vormaximale Priorität haben.Digitale Transformation verändert Finance-OrganisationsaufbauSollen digitale Technologien für Standardisierung undAutomatisierung oder lieber für Flexibilisierungsmaßnahmen eingesetztwerden? Diese Frage stellt sich nicht mehr, die Antwort lautet: fürbeides. Eine Automatisierung wird der Mehrheitsmeinung zufolge innahezu allen Bereichen stattfinden - und auch die Aufbauorganisationmassiv beeinflussen. Die künftige Finanzorganisation wirdmultidisziplinärer, agiler und globaler."Die CFOs setzen vor allem auf bereichsübergreifende Teams undwirken somit der vorherrschenden Struktur funktionaler Silos in deneinzelnen Business Services entgegen. Auch gerät die Stakeholder- undProduktorientierung zunehmend in den Fokus, die Hälfte der befragtenUnternehmen plant, agile Organisationsstrukturen auch in derFinanzfunktion zu implementieren. 