Turbo Best Zertifikat auf Deutsche Lufthansa: Wie funktioniert dieses Zertifikat?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lieber Leser,

Anleger, die darauf vertrauen, dass die Aktie der Deutschen Lufthansa ihren Höhenflug fortsetzen kann, könnten mit dem Turbo Best Zertifikat auf Deutsche Lufthansa AG einen überproportionalen Gewinn erzielen. Das Zertifikat, das von der Commerzbank emittiert wird, ist mit einem Hebel von 5,147 ausgestattet. Das bedeutet: wenn der Kurs der Lufthansa-Aktie um 10 % steigt, wird mit dem Zertifikat ein Gewinn von 51,47 % erzielt. Gleiches gilt allerdings auch für den umgekehrten Fall eines Kursrückgangs, da auch die Verluste entsprechend gehebelt werden. Daher handelt es sich um ein höchst spekulatives Finanzinstrument, das nicht für risikoaverse Anleger geeignet ist.

Das gilt es sonst noch zu beachten

Um den Wert des Zertifikats zu ermitteln, muss zunächst die Differenz des Basiswertes (Aktienkurs der Deutschen Lufthansa AG) und des Basispreises, der der Knock-Out-Schwelle entspricht, gebildet werden. Dieses Ergebnis muss schließlich noch mit dem Bezugsverhältnis von 0,10 multipliziert werden. Das unbefristet laufende Zertifikat (Open-End) ist mit einer Knock-Out-Barriere von 23,223 Euro ausgestattet. Sofern der Lufthansa-Aktienkurs unter diese Schwelle zurückgeht, verfällt das Zertifikat wertlos. Der Bid-Ask-Spread, der die Handelsspanne zwischen Rücknahmepreis und Kaufpreis angibt, beläuft sich auf 1,79 % des Briefkurses. Zur Performance: Auf Sicht von einem Monat erzielte das Turbo Best Zertifikat auf Deutsche Lufthansa AG einen Gewinn von +77,19 %.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg beim Turbo Best auf Deutsche Lufthansa AG Zertifikat?

Wie wird sich der Zertifikat jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in diesem Zertifikat sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zurm Turbo Best auf Deutsche Lufthansa AG Zertifikat.

Über diesen Link können Sie die vollständige Zertifikat Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.