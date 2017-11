Turbo Best Zertifikat auf DAX Performance Index: Das sollten Anleger beachten!

Lieber Leser,

das Turbo Best Zertifikat auf DAX Performance Index (WKN CZ7ADE) ist ein Zertifikat, das von der Commerzbank emittiert wird. Beim Basiswert handelt es sich wie der Name schon sagt um den DAX Performanceindex. Anleger, die darauf setzen, dass sich der DAX weiterhin so gut schlägt und womöglich neue Rekordhöhen erreicht, könnten mit diesem Zertifikat richtigliegen.

Sehr gute Performance in diesem Jahr

Das Zertifikat ist mit einer Knock-out-Schwelle von 8.835.4354 Punkten ausgestattet. Will heißen, fällt der DAX als Basiswert unter diese Barriere, zerfällt auch das Zertifikat wertlos (Call). Anderenfalls können Anleger durch einen Hebel von 3,131 überproportional von der Wertentwicklung des DAX profitieren. Die Laufzeit ist unbegrenzt (Open-End). Der Bid-Ask-Spread, sprich die Handelsspanne zwischen Rücknahmepreis und dem Verkaufspreis, beträgt 0,02 % des Briefkurses, zudem kommt das Zertifikat mit einem Bezugsverhältnis von 0,10 daher. Während der zugrundeliegende Basiswert (DAX) im laufenden Jahr eine Performance von fast +15 % erreichte, erzielte das Turbo Best Zertifikat aufgrund der Hebelwirkung im selben Zeitraum eine Performance von knapp +50 %.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.