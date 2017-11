Turbine Potsdam gegen FC Bayern München live im rbb Fernsehen

Berlin (ots) - Das rbb Fernsehen überträgt das Spitzenspiel derFrauen-Bundesliga zwischen dem 1. FFC Turbine Potsdam und dem FCBayern München live. Die Sendung beginnt am Sonntag, 12. November2017, um 13.30 Uhr. Anpfiff ist um 13.35 Uhr imKarl-Liebknecht-Stadion in Potsdam-Babelsberg. Beide Teams prägenseit Jahren das Geschehen im deutschen Frauenfußball. Bayern Münchengewann 2016 und 2015 den Meistertitel. Der 1. FFC Turbine Potsdamlandete zuletzt im Jahr 2012 auf Platz 1.Für die Potsdamerinnen ist das Spiel zudem eine Chance zurWiedergutmachung. Ungern denken die Turbine-Spielerinnen an dasjüngste Aufeinandertreffen im Mai 2017 zurück. Im Heimspiel amvorletzten Spieltag gab es eine deftige 0:4-Schlappe gegen die Gästeaus München. Damit verspielte das Team von Trainer Matthias Rudolphalle Chancen auf die Teilnahme an der Champions League und rutschteauf Platz 3 der Tabelle ab. Gelingt die Revanche im eigenen Stadion?Die Sendung moderiert Dirk Jacobs. Stephanie Baczyk kommentiertdie Partie.Pressekontakt:Tobias PotratzTel 030 / 97 99 3 - 12 12 5Tobias.Potratz@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell