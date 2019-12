Tupperware Brands: Wirklich lohnenswert?

Für die Aktie Tupperware Brands stehen per 21.12.2019, 18:04 Uhr 8.76 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Tupperware Brands zählt zum Segment "Haushaltswaren & Spezialitäten".

Unser Analystenteam hat Tupperware Brands auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Für Tupperware Brands liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 9 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (8,77 USD) könnte die Aktie damit um 2,62 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Tupperware Brands-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Tupperware Brands niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 11,02 Prozentpunkte (11,17 % gegenüber 22,19 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -72,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Tupperware Brands damit 82,95 Prozent unter dem Durchschnitt (10,16 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 10,27 Prozent. Tupperware Brands liegt aktuell 83,07 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".