Tupperware BrandsSollten Anleger sich freuen, ?

Der Tupperware Brands-Kurs wird am 06.03.2019, 17:11 Uhr an der Heimatbörse New York mit 28,02 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Haushaltswaren & Spezialitäten".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Tupperware Brands einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Tupperware Brands jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Tupperware Brands niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 24,15 Prozentpunkte (3,71 % gegenüber 27,86 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Tupperware Brands wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tupperware Brands vor. Das Kursziel für die Aktie der Tupperware Brands liegt im Mittel wiederum bei 48 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 28,29 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 69,67 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Tupperware Brands insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Tupperware Brands liegt mit einem Wert von 7,08 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 75 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" von 28,71. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".