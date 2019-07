Tunesischer Präsident Essebsi gestorben

TUNIS (dts Nachrichtenagentur) - Der tunesische Präsident Beji Caid Essebsi ist tot. Er starb am Donnerstagmorgen im Alter von 92 Jahren in einem Militärkrankenhaus in Tunis, teilte das tunesische Präsidialamt mit. Essebsi war zuletzt mehrfach wegen gesundheitlicher Probleme in das Krankenhaus eingewiesen worden.

Der Politiker war seit dem 31. Dezember 2014 Präsident Tunesiens. Zuvor war er nach dem Sturz des Autokraten Ben Ali von Ende Februar bis Ende Dezember 2011 Übergangsministerpräsident des Landes. Bei der kommenden Präsidentschaftswahl im November wollte Essebsi nicht wieder kandidieren.