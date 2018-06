TuneCore setzt sein Wachstum am internationalen Markt mit einem Neuzugang am deutschen Markt Fort

TuneCore heuert den renommierten Musikmanager René Jacobi an, umden Bereich Entertainment Relation für Deutschland, Österreich unddie Schweiz zu leitenNew York (ots/PRNewswire) - TuneCore, der führende digitaleMusikvertrieb und unabhängige Musikverlag, ist erfreut seinenkontinuierlichen Fokus auf dem internationalen Markt mit derVerpflichtung von René Jacobi bekanntgeben zu können. Jacobi trittals Entertainment Relations Manager in das Musikunternehmen ein undwird die Beziehungen zu Künstlern und Marken in Deutschland,Österreich und der Schweiz ausbauen, mit besonderem Fokus auf dieUnterstützung und Stärkung unabhängiger Künstler an der Basis.Jacobi ist eine etablierte Persönlichkeit in der deutschenMusikwirtschaft und bringt ein tiefgreifendes Verständnis für dasMusikgeschäft und vielseitige Lösungsansätze mit, um Künstler aufallen Stufen ihrer Karriere zu unterstützen. In seiner neuen Positionbei TuneCore wird Jacobi die lokalen Initiativen vor Ort leiten, umden Kundenstamm von TuneCore in Deutschland, Österreich und derSchweiz zu erweitern, Künstler über die optimalen Herangehensweisenaufzuklären und die Bekanntheit von TuneCore innerhalb der lokalenKünstlergemeinschaft zu erhöhen."Wir freuen uns sehr, René in unserem Team begrüßen zu dürfen.Seine Führungsqualitäten, seine Kompetenz und seine einzigartigenEinblicke in die Branche werden uns helfen, unsere deutschen,österreichischen und schweizer Künstler mit wertvollem Wissen zuversorgen und zu stärken", so Scott Ackerman, CEO von TuneCore. "Inseiner neuen Rolle wird René dafür sorgen, dass die lokalenMarktbedürfnisse erfüllt werden und unsere Künstler das notwendigeWissen und die persönliche Unterstützung erhalten, die sie brauchen,um nachhaltige Musikkarrieren aufzubauen. TuneCore-Künstler habenErfolg auf internationaler Ebene, weil wir sie dort unterstützen, wosie leben und arbeiten, aber global aufgestellt sind und Distributionzu mehr als 150 digitale Plattformen weltweit anbieten."Jacobi kommt von ArtistScout Music & Brands zu TuneCore, wo er alsManaging Director die Bereiche Künstleraufbau, Markenkommunikationund Unternehmenspartnerschaften in Berlin leitete. Zuvor war erselbständig als ausführender Produzent tätig und leitete das deutscheGeschäft für Supreme Studios, wo er die lokalen Produktionen und dasProjektmanagement betreute. Jacobi bringt umfangreiche Erfahrungenaus der Studioproduktion mit, was ihm ein einzigartiges Verständnisfür die Besonderheiten im Produktionsprozess gibt.TuneCore bietet Künstlern die notwendigen Werkzeuge undMöglichkeiten, um ihre Karriere unabhängig gestalten zu können unddas ohne umfangreiche Rechte einräumen oder Umsatz einbüßen zumüssen. Im Jahr 2015 wurde TuneCore von seinem derzeitigenMutterunternehmen, Believe Distribution Services, dem führendenDistributor für digitale Musik in Europa, übernommen. Believe bietetKünstlern eine umfassende Palette an Dienstleistungen, einschließlichumfassender Label Services. Believe und TuneCore arbeiten unermüdlichdaran, Künstlern in den verschiedenen Phasen ihrer Karriere jeweilspassende Lösungen anzubieten. Unter anderem besteht ein Programm, dasbestimmte TuneCore-Künstler an Believe vermittelt, mit der Aussichteinen Plattenvertrag angeboten zu bekommen. Das Programmunterstreicht das Bestreben beider Unternehmen, Künstlern zumrichtigen Zeitpunkt in ihrer Karriere die passenden Lösungenanzubieten. Mehrere prominente Künstler am deutschen Musikmarkt habenbereits von der Believe / TuneCore-Partnerschaft profitiert, darunterA Little Nothing, Leeyou & Dancey und Money Boy."Ich könnte mir keine besseren Partner als TuneCore und Believevorstellen", sagt Mike von A Little Nothing, TuneCore Künstler seit2011, Believe Distribution Services Künstler seit 2018. "Während mirTuneCore gerade zu Beginn die einfache und unkomplizierte Möglichkeitgab, meine Songs online zu vertreiben, ist die sehr persönlicheZusammenarbeit mit Believe und meinem Label Manager genau auf meineBedürfnisse zugeschnitten. Hier hat man immer ein offenes Ohr füralle möglichen Fragen."Über TuneCore:TuneCore bringt mehr Musik zu mehr Hörern und hilft Musikern undSongwritern dabei, ihre Umsatzmöglichkeiten zu steigern und ihreKarriere selbst in die Hand zu nehmen. Das Unternehmen verfügt übereinen der für Künstler umsatzstärksten Musikkatalog der Welt.TuneCore Künstler verdienten bereits über 1,06 Milliarden US Dollaraus über 108,7 Milliarden Downloads und Streams seit der Gründung desUnternehmens. Der TuneCore Musikvertrieb ermöglicht es Künstlern,Managern und Labels ihre Musik über Spotify, Apple Music, AmazonMusic, Deezer, Google Play und andere wichtige Download- undStreaming-Plattformen zu verkaufen und dabei 100 Prozent ihresUmsatzes und ihrer Rechte gegen eine geringe jährliche Pauschalgebührzu behalten. Der TuneCore Musikverlag unterstützt Songwriter bei derVerwaltung ihrer Kompositionen durch die Lizenzierung, Registrierungund weltweite Auswertung und durch Platzierungsmöglichkeiten ihrerSongs in Film, Fernsehen, Werbung, Videospielen und mehr. DieTuneCore Künstler-Services bieten eine Reihe von Tools undLeistungen, die Künstler dabei unterstützen, ihre Bekanntheit zusteigern, mit Fans in Kontakt zu treten und ihr Publikum zuerreichen. TuneCore, ein Tochterunternehmen von Believe DistributionServices, operiert als unabhängiges Unternehmen und hat seinenHauptsitz in Brooklyn, NY, mit amerikanischen Niederlassungen inBurbank, Kalifornien, Nashville, TN, New Orleans, LA, Atlanta, GA undAustin, TX, und mit internationalen Büros in Großbritannien,Australien, Japan, Kanada, Deutschland, Frankreich und Italien.Weitere Informationen zu TuneCore finden Sie unter www.tunecore.de.