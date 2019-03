Tui bewertet Folgen des Absturzes für eigene Boeing-Max-8-Flotte

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

HANNOVER (dpa-AFX) - Nach dem Flugzeugabsturz in Äthiopien mit 157 Opfern prüft der Reisekonzern Tui die Notwendigkeit eines vorläufigen Startverbots für seine Maschinen des betroffenen Typs Boeing 737 Max 8. "Wir stehen in engem Kontakt mit Boeing und werden mit dem Hersteller die Situation bewerten", sagte Tuifly-Sprecher Aage Dünhaupt am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.



Zur Flotte des Reisekonzerns Tui gehören mittlerweile 15 Jets dieses Typs, die in Großbritannien und den Benelux-Staaten im Einsatz sind. In Deutschland steht die Einführung der jüngsten Version des Boeing-Verkaufsschlagers Mitte April an.