Tui: Gute Zahlen, hohe Dividende und ein Spartenverkauf

vorgestern habe ich Ihnen hier im „Schlussgong“ von der bevorstehenden Hauptversammlung (HV) des Touristikkonzerns Tui berichtet. Im Rahmen der gestern stattgefundenen HV hat Tui auch Zahlen für das 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2016/2017 (bis Ende September) vorgelegt.

Bevor ich gleich im Detail auf die Zahlen eingehe, noch ein Hinweis für alle Tui-Aktionäre: Wundern Sie sich bitte nicht über den Kursabschlag am heutigen Tage. Das hat nichts mit einer Schwäche der Tui-Aktie zu tun. Es handelt sich dabei zu großen Teilen nur um den am Tag nach der HV üblichen Dividendenabschlag.

Falls Sie Tui-Aktionär sind, wird Ihrem Depotkonto am Freitag eine Dividende von 0,63 Euro je Tui-Aktie gutgeschrieben. Auch hierzu noch ein kurzer Hinweis: Seit diesem Jahr wird die Dividende deutscher Unternehmen am 3. Werktag nach der Hauptversammlung ausgeschüttet und nicht – wie vorher üblich – bereits am ersten Arbeitstag nach der HV.

Die jüngsten Zahlen im Überblick

Kommen wir jetzt zu den angesprochenen Zahlen: In den traditionell reiseschwachen Monaten Oktober bis Dezember (1. Quartal des Geschäftsjahres 2016/2017) hat Tui dank guter Geschäfte bei Kreuzfahrten und einer guten Auslastung der eigenen Hotels einen geringeren Verlust erzielt als im Vorjahr.

Dass Tui in seinem 1. Quartal einen Verlust erzielt, ist normal. Wie die meisten anderen Reiseveranstalter auch verdient Tui sein Geld vor allem während der Hochsaison im Sommer. Im abgelaufenen Quartal belief sich der Verlust auf 67 Mio. Euro und fiel damit um 17% kleiner aus als im Vorjahreszeitraum.

Angesichts des guten Jahresstarts verwundert es nicht, dass Tui-Chef Fritz Joussen die Jahresprognose bestätigte. Demnach soll der operative Gewinn dieses Jahr um mindestens 10% steigen.

Damit die Erträge auch in Zukunft weiter wachsen, will Joussen in neue Märkte expandieren. Sein Plan: Touristen aus südeuropäischen Ländern wie Portugal und Spanien sowie aus China, Indien und Südamerika, sollen vermehrt mit Tui reisen. „Dort wollen wir kräftig wachsen“, sagte der Joussen vor Beginn der Hauptversammlung in Hannover. „Aus diesen Quellmärkten erwarten wir im Jahr 2022 mindestens 1 Mio. Tui-Kunden“, gibt Joussen das ehrgeizige Ziel vor. Der Umsatz, so Joussen, erhöhe sich damit laut Plan um 1 Mrd. Euro.

Tui verkauft Travelopia an Finanzinvestor KKR

Eine weitere gute Nachricht von Tui, die in dieser Woche veröffentlicht wurde: Der Touristikkonzern verkauft die unter Travelopia gebündelten Spezialreise-Veranstalter für 381 Mio. Euro an den Finanzinvestor KKR und schafft damit weitere Liquidität für den laufenden Konzernumbau.

Bereits im Vorjahr hat Tui den Hotelbetten-Vermittler Hotelbeds für 1,2 Mrd. Euro an einen Finanzinvestor verkauft. Mit den Verkaufserlösen wurden zum einen Schulden getilgt und zum anderen wird damit die zukünftige Expansion des Kerngeschäfts finanziert. Im Portfolio von Tui befinden sich noch weitere strategisch überflüssige Beteiligungen, die zukünftig die Kasse von Tui füllen werden.

Dank der guten Zahlen und positiven Prognosen befindet sich der deutsche Touristikriese Tui aus meiner Sicht nach wie vor auf Kurs. Weitere Informationen zur Tui-Aktie finden Sie in meinem Börsendienst „Power-Depot“.

