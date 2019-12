Tui-Chef fordert die Überprüfung des deutschen Atomausstiegs überprüfen lassen und spricht sich für Wasserstoffproduktion mit Solarkraft in Nordafrika und gegen deutschen Atomausstieg

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

Düsseldorf (ots) - Fritz Joussen, Vorstandschef des Tourismuskonzerns Tui,plädiert dafür, mit Solaranlagen in Afrika Wasserstoff zum Betrieb deutscherAutos zu produzieren. Es sei auch sinnvoll, den deutschen Atomausstieg zuüberprüfen, um konsequent gegen den Klimawandel vorzugehen. Im Interview mit derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe) sagte Joussen: "Wir müssen aufneue Technologien und vor allem auf globale Lösungen setzen, um den Klimawandelzu stoppen". Die "größte Chance" würde er für Wasserstoff sehen. "Erst wenn wirihn mit Strom für unter zwei Cent pro Kilowattstunde erzeugen, wird Wasserstoffso günstig, dass er ohne Subvention Benzin oder Heizöl ersetzen kann."Als Produktionsort wären Staaten in Nordafrika ideal. "Der Tourismus leistet inLändern wie Tunesien, der Türkei, Ägypten oder Marokko einen wichtigen Beitragbei der Schaffung von Arbeitsplätzen. Ebenso würden es die Länder sicherunterstützen, wenn sie ihren Sonnenreichtum auch für Technologie nutzen können,den Betrieb von Solaranlagen und dazugehörige Fabriken für Wasserstoff odersynthetisches Kerosin. Das sind Chancen für die Umwelt und für dieZusammenarbeit mit Afrika." Joussen, ein Ingenieur, hält einen schnellenProduktionsstart für denkbar: "Technisch ist dies möglich, wir reden nicht überunrealistische Visionen."Zum deutschen Atomausstieg sagt er: "In Deutschland kann man zu Recht fragen, obes nicht widersinnig ist, Kohlekraftwerke länger als nötig laufen zu lassen undgleichzeitig Kernkraftwerke früher als anfangs vorgesehen vom Netz zu nehmen.Ich weiß, dass diese Fragestellung nicht populär ist, aber die Diskussion musserlaubt sein, wenn CO2 die größte Herausforderung ist."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4478250OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell