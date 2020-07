Tui-Chef: Reisewarnung für türkische Urlaubsgebiete aufheben

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Im Streit um die Reisewarnung der Bundesregierung für die Türkei schlägt Tui-Vorstandschef Fritz Joussen einen Kompromiss vor.



Die türkischen Urlaubsgebiete am Mittelmeer sollten von der allgemeinen Reisewarnung freigestellt werden, sagte Joussen der "Rheinischen Post" (Samstag).

"Wir plädieren für einen pragmatischen Ansatz: Weil die Touristenregionen an der türkischen Riviera am Mittelmeer einen sehr hohen Sicherheits- und Qualitätsstandard haben, sollte Deutschland für diese Ziele die Reisewarnung in einem Pilotprojekt aufheben", führte der Manager aus.

Es gehe um "sehr weitläufige Urlaubsresorts", nicht um die Städte. Joussen erinnerte daran, dass auch die Lockerungen für Mallorca schrittweise kamen: "Reisen nach Mallorca hat die Tourismusbranche auch mit einigen tausend Urlaubern in einem Pilotprojekt gestartet, bevor es allgemein in Spanien wieder losging."/brd/DP/zb